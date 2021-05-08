天后王菲與小11歲謝霆鋒世紀復合7年，近來頻傳兩人情變低調分手，但不久又被拍到謝霆鋒返家回到與王菲當年被拍親吻的愛巢，可見兩人關係未變。王菲最近低調參加草莓音樂節，身邊不見謝霆鋒，難得當小觀眾的王菲還因為太過興奮，跳到帽子一度飛走。

王菲當年和謝霆鋒世紀牽手公開戀情，但幾年後戀情告吹，謝霆鋒後來與張柏芝熱戀結婚，生下兩個兒子後離婚，王菲則和李亞鵬結婚育有一女，幾年後也宣告婚變。2014年王菲、謝霆鋒被拍到同居，甚至在客廳裡親吻，兩人認了重新交往，期間不斷有人唱衰分手，但雙方都透過行動證明感情依舊。

網友直擊王菲和朋友現身草莓音樂節。（圖／翻攝自新浪娛樂、一點娛樂微博）

上月有大陸網友去接種新冠肺炎疫苗，在名冊上驚見王菲、謝霆鋒的名字，「昨天王菲和謝霆鋒在這裡接種疫苗，今天我也在這裡接種疫苗，喜歡他倆，真夠低調」。隨後大陸媒體跟拍謝霆鋒，發現他下班回家後，沒去別的地方，依舊驅車回到當年與王菲被拍的豪宅，彼此私下更被拍甜蜜牽手，情侶關係不言可喻。

王菲在音樂節上跳太開心弄丟帽子。（圖／翻攝自會火全娛樂微博）

王菲去年10月跟友人現身草莓音樂節，被網友直擊跳到手機遺失，她本人還到失物招領處親自領回手機，身旁跟的是一位「10年粉絲變摯友」的嫩男，當時一度傳出情變。近日，王菲又跟男、女友人一起參加草莓音樂節，可見她打扮低調，不斷跟身邊朋友聊天，還因為太開心跳了起來，弄丟帽子又趕快撿回，網友笑說：「服了，王菲天天蹦這蹦那兒，就是不發說好的新專輯」、「像個沒心沒肺的鄰家小女孩活的灑脫又自由，這才是名副其實的天后」、「知道是王菲的就算撿到也不還」、「姐，咱長點心好嘛，帽子還是小事兒，要是像去年那樣手機丟了可是大事」。

(中時新聞網)