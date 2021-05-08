進竹科媽媽群組要審核學經歷，近日引發網友熱議，對此，有網友好奇，另一半擁有那些能拿得上檯面的外在條件，真的會對未來的人生加分嗎？並以親戚為例，同是高材生的兄弟，分別娶了高材生老婆和學店畢業的女性，兩者的婚後生活截然不同，原以為登對的卻過得不快樂，原本覺得不合適的卻反而家庭和樂，引發網友熱議直指，問題不是學歷，而是個性與修養。

一名網友日前在PTT上分享，親戚是一位牙醫，後來娶了同是高材生的老婆，對方政大碩士畢業，目前在公立學校當老師，亮眼的學歷加上姣好的外貌，許多人都覺得兩人超登對。未料，女子私下對待老公的態度像是對待下屬，平時見公婆、參加家庭聚會都是一副不想應付的樣，且生孩子就像交作業，認為育有一子就是對婚姻負責任了，因此堅決不生第二胎。

該網友表示優秀卻強勢的太太，讓這位親戚老是唉聲嘆氣，抱怨自己的生活一點都不快樂，連公婆看到媳婦也是滿滿的壓力。相較之下，牙醫的兄弟就很不一樣，台大資工系畢業卻娶了個念學店畢業的老婆，而且對方的父母也只是勞工階級，一開始很多人都不看好，覺得兩人的背景差太多了，在一起恐會出問題。沒想到，兩人婚後生活超美滿，老婆很會持家，對待公婆與親友們應對得宜，也很用心照顧三個小孩，讓老公可以專心打拚事業。

貼文引起網友討論，不少人覺得婚後生活是否美滿，跟學歷沒有關係，應該是兩人的個性與修養會產生影響。「個人休養與智慧，與學歷無關」、「我覺得這是性格與修養問題，跟學歷無關」、「就剛好有些人比較懂人情世故而已」、「跟學歷沒關係，眼睛長在頭頂上」。

也有網友覺得，婚後是否有工作可能也有影響，畢竟對於牙醫的太太而言，她有份不錯的工作可以賺錢，加上外在條件也很好，何必要看對方臉色過生活；如果後者也有穩定的經濟來源，恐怕也是一樣的，但就是因為沒有，所以老公和公婆就是老闆，必須好好伺候。

(中時新聞網)