大陸三大電信商中國移動、中國電信、中國聯通於昨晚(7日)公告，紐約證交所委員會維持了紐約證交所監管部門重新啟動本公司美國存托證券ADR下市程序的決定，預計紐約證交所將向美國證券交易委員會提交25表格以撤銷三大電信商美國存托證券的上市及註冊（退市）。

在今年1月，紐交所就宣布要中國三大電信運營商公司股票退市，大陸三大電信運營商為了股東合法權益，向紐交所提出覆議，但5月6日（美國東部夏令時間）紐交所還是堅持維持退市決定。

大陸三大電信運營商都是在港股上市，然後發行美股存托股票。根據公告所披露，中國聯通、中國電信發布了目前美股存托證券占比，分別只有0.2％和0.14％，占比非常低，中國移動的美股存托比例則未公布。

美股維持退市決定，中國電信已經向上海證交所遞交A股上市，市場預計中國移動未來也可能在A股上市，而目前中國聯通在A股已有上市平台。

中國電信在4月28日已經發布招股說明書向上交所申請A股上市。招股書顯示，中國電信擬公開發行A股數量不超過120.93億股（即不超過發行後總股本的13％）。

(旺報 )