一名黃姓男子去年1月20日開中華菱利小貨車，行經台61線嘉義布袋段時，被警方測出飆速154公里，吞下1張8000元罰單，黃男不服上訴，認為當時車上載滿貨物，風又大，不可能開那麼快，而且破表時速僅140公里，質疑警方的測速槍有問題，請求法官撤銷罰單，法官審理時，該車原廠回覆指出，黃男這款新車，最快只能開到時速145公里，認為黃男上訴有理、警方取締有誤，最後裁定撤銷黃男這張8000元罰單，可上訴。

據「自由時報」報導，黃男當天在限速90公里的嘉義布袋段，被警方測出飆到時速154公里，超速64公里，被依交通條例開罰8000元、記點3次，並要參加道路交通安全講習。

黃男不服提起行政訴訟表示，他當時車上載滿貨物，加上台61線的風速比國道還大，開到時速70公里就感覺車子快翻車，絕不可能開那麼快，就算能開到破表的時速140公里，也不可能飆到時速154公里，認為警方的測速槍一定有問題，請求法官撤銷罰單。

高雄地院審理時，警方指出，一般車輛的儀表板雖設計速度為140公里，但實際上可開超過140公里，此時儀表板的指針會超過140公里速度以上，但無法顯示正確車速，因黃男開的小貨車是4年新車，確實可以開到時速154公里。

由於兩造說法不同，法官去函原廠中華汽車詢問，原廠回覆表示，黃男開的菱利這款小貨車，新車實測最快只能開到時速145公里，而且黃男沒有改裝引擎，不可能開到時速154公里，法官因而認為警方測速槍用法有誤，裁定撤銷這張罰單。

(中時新聞網)