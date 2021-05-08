美女主播王偊菁結婚4年，育有2個寶貝女兒的她，不時會常透過社群平台與網友分享育兒日常，不過一早透露幫女兒扭開牛奶瓶時，玻璃竟直接碎裂割傷手，認為事態嚴重的她，趕緊向廠商隔空喊話：「小心好嗎，真的很危險」。

王偊菁一早就在臉書發文提醒大家要小心，立刻引發網友關注，她娓娓道出事件始末，原來是早上帶女兒吃早餐時，幫她們將牛奶瓶輕輕扭開，玻璃竟從瓶口直接碎裂，導致手因此被割傷，但慶幸的是女兒還小不會自己開瓶子，得由大人幫忙打開，否則施力太大沒拿捏好，玻璃可能直接刺進手掌心，屆時後果不堪設想。

提醒大家要小心！！ 早上帶女兒吃早餐 幫他們扭開牛奶瓶 輕輕一扭 居然玻璃從瓶口直接碎裂 我的手也被受割傷 還好是女兒還小 不會打開瓶子 大人幫他開 萬一是國小孩子自己打開 施力太大 玻璃很有可能直接刺進手掌心 多恐怖！！ 製作運送過程是哪個環節出問題 但這種機率多少？ 廠商小心好嗎 真的很危險 由三立新聞 王偊菁 FiFi 發佈於 2021年5月7日 星期五

王偊菁也提出質疑，認為是否製作運送過程哪個環節出問題，才導致這種狀況發生，接著也不忘呼籲廠商多注意，嚴重的話後果不堪設想，對此，網友也紛紛留言：「反應商家告知廠商注意一下，免得後面受傷的更多」、「瓶子應該是冷熱溫差造成內裂」、「天啊，也太可怕，還好沒傷到小孩」、「可怕，以後要小心一點了」、「他們早餐店可能有先摔到稍微裂掉」。

王偊菁昔日曾在臉書貼出帶小孩泡水消暑的照片，沒想到2個女兒卻都感染腸病毒，讓她直呼：「這三個字就跟佛地魔一樣，是媽媽們最害怕啊」，因為傳染力很強，擔心會傳染給其他小朋友，所以長達一週不能送到學校，也不能送到保母阿姨家，不禁崩潰表示：「天啊～天公伯啊～我的人生在毀滅狀態，天崩地裂那種」，可見育兒之路並非想像中簡單。

(中時新聞網)