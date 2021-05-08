青平臺基金會「永續民主研究中心」及「民主治理學院」今舉行成立儀式，暨「臺灣．下一步．永續民主」論壇開幕式；董事長鄭麗君被到有關未來參選一事；鄭麗君說，邀請社會各界體制內外的朋友，尤其是跨世代、年輕人一起思考臺灣下一步。這是她長期以來很想做的事，不管未來有沒有選舉，或者是未來有沒有機會擔任任何職務。「我想，最重要的還是忠於自己的理想，那這也是我做政治的方式。」

被問到總統有跟你提過任何的願景嗎？她說，「我很感動。蔡總統去年，她就在全代會提出，希望年輕世代能夠有更前瞻的社會願景」。她聽到社會願景的時候，覺得很感動，因為跟我想做的事情是很一致的。「我想跟蔡總統宣示的目標是一樣，那有民間對話的平臺，其實也能夠讓我們政治工作者能夠更有方向感。」

他今年最近也率先提出2050凈零排放，它也是一個民主治理的未來。我卸任一年在民間演講大概五十多場，我感受到社會有一股熱切的渴望，就是希望臺灣能夠更進步，大家能夠更追求更好的生活。

然後每個人可以有擁有自我實現的自由，那需要我們有更新的民主治理的願景跟視野。我覺得這是我可以來連結這樣的平臺大家一起來討論。

對於參選，鄭麗君說，她始終認為，選舉是民主的一部分，但民主不是只有選舉。從事公共事務跟從政，其實是為了一份理想。尤其應該是為他人追求一個更好的社會，讓大家可以追求更好的生活，始終是她內心的想法。

她說，她卸任之後有機會反思，過去三十年臺灣民主化了，現在民主治理的成果也受到國際肯定。但是，如果展望年輕人未來的三十年，那希望能夠追求一個更好的社會，並稱之為一個永續民主的社會。希望它是一個共好的社會，人人都有機會是一個未來比現在更好的希望。

鄭麗君表示，她就是土生土長臺北人，出生在城西，然後在城南城中求學成長，回國第一份工作也在城中。不僅是說跟她成長歷程相關，其實城中是臺灣過去書街林立、商業鼎盛的一個現代性起點之一，更是思想匯聚交流中心。

她強調，城中市場眾聲喧嘩，多元富有生命力的日常，她非常喜歡，就選擇在城中來設立下一步空間，那其實是希望召喚一個時代精神，希望在城中透過這樣的學院平臺，能夠匯聚下一個世代的人才。如果空間整理好了，再歡迎大家來。

(中時 )