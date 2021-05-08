就算「球弟」拉梅洛鮑爾的跳投再不準，他還是有辦法保持5成投籃命中率！球弟8日全場投22中11，含三分球投7中0，全部跳投都告落空，完全只靠上籃，仍拿27分、6助攻與6籃板，幫助黃蜂122比112氣走魔術，續保東區第8席位。

其實從拉梅洛鮑爾傷癒復出之後，他的外線手感持續低迷，畢竟先前他傷的部位是手腕，三分命中率更是低迷，復出之後5場比賽三分球投21中4，命中率連2成都不到，跟他本季平均三分命中率3成70相差甚遠，代表他還需要時間練回來。

不過拉梅洛鮑爾的切入上籃功力仍在，這也是他有辦法就算外線全部落空，投籃命中率仍保5成的主因，更重要的是，有了他的穿針引線，洛席爾也幫黃蜂攻下28分，華盛頓23分、9籃板，麥克丹尼爾斯13分，畢約波也有11分、11籃板。

反觀早跟季後賽無緣的魔術，則以貝肯28分最高，柯爾安森尼也有20分，漢普頓替補拿下16分，蓋瑞哈里斯12分，目前魔術21勝46敗，仍排東區第13，繼續跟東區第14騎士與東區第15活塞爭奪東區爐主位置，畢竟攸關樂透籤位好壞。

(中時 )