基進黨立委陳柏惟罷免連署第二階段需在12日前送件2萬9113份連署書，「刪Ｑ總部」昨日（7）表示已收到3萬6千份，且由於份數太多，近期已將所有人力拉回總部衝刺最後造冊。聽到這個消息，有市民在網路激動表示：「台灣還有救！」不少網友也對罷免行動樂見其成。

根據《中國時報》昨日報導，刪Q總部已被滿滿連署書淹沒，因志工人力不足，無力再到街頭擺設行動連署站，所有志工動員加緊剃除資料填寫錯誤或模糊不清的連署書，現已造冊完成2萬4千份。刪Q總部總部充滿信心表示，絕對能跨越中選會2萬9113份門檻，正往4萬份目標邁進，短短60天從連署踴躍的情況來看，「陳柏惟明顯不得民心，民眾不認同其爭議言行」。

不僅如此，刪Ｑ總部昨日也在臉書發文指出，下禮拜三就要送件了，提醒還沒連署的朋友快點抓緊時間，直接將連署書送至總部，並喊話：「最後一哩路不能沒有你（妳）！」

消息一出，網友紛紛留言：「我是台中市民，只有一句話：台灣還有救！」「可見台灣還有救的機會」、「加油繼續衝高吧！」「痞子只會抹紅，跟王浩宇一個樣」、「又是考驗台中人智商的時候了，如果這種草包小丑還能留任的話，那其智商跟高譚市一樣低哦，加油」、「拜託快讓這個教年輕人罵髒話的立委趕快下台」

(中時新聞網)