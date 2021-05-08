「桌球CP」福原愛、江宏傑結婚4年，今年初福原愛向江宏傑跨海提出離婚，江宏傑原本有意挽回家庭，上月也心死向法院遞狀提出離婚。近日媒體報導，先前關於福原愛在江家受到言語霸凌一事並非出自福原愛之口，暗指福原愛無辜背上罪名，江宏傑的姊姊江恆亘今(8日)則被發現悄悄更新IG簡介，寫上「繼續善良、永遠勇敢，水落一定石出」。

2019年《週刊文春》便曾爆出福原愛與江恆亘不合，並用「妖怪大姑」稱呼江恆亘，指她私下作風強勢，常擅自公開福原愛私下合照，讓注重隱私的福原愛苦不堪言，且婚前江宏傑就提醒福原愛不能跟江恆亘「說NO」，但當時福原愛否認此事，江恆亘則說自己是傻大姐，暗指有些人把他當朋友，原來不是真正的好人，「都只是表面或利用」。

江宏傑上月向法院提出離婚，IG簡介目前仍留有「小愛的老公」。（圖／翻攝自chiang111222 IG）

今年3月，福原愛回到日本後，先是被媒體拍到跟高帥男到橫濱出遊，但她澄清兩人是各睡一間房，隨後又爆出福原愛長期受到夫家言語精神霸凌，不只被老公罵「妓女」，還被婆婆形容是「金雞母」，更別提和「妖怪大姑」江恆亘結怨已久，而江恆亘對於此事始終保持低調，親自送福原愛母親回日本時，遇到媒體追問，僅脫口說：「謝謝關心，謝謝你們，辛苦了。」

江恆亘IG簡介疑暗示「水落一定石出」。（圖／翻攝自liga0601 IG）

近日，日媒報導知情人稱福原愛這陣子跟孩子視訊的時間變少，還稱她這陣子忙著處理負面新聞和照顧媽媽，身心俱疲爆瘦，被江家言語霸凌的消息不知從何而來，她本人並未說過這些事，暗指背負許多莫須有罪名，對此，江宏傑這方沒做回應，IG簡介依舊寫著「小愛的老公」，江恆亘今凌晨則在IG限時動態貼了張自拍照，簡介從「繼續善良、永遠勇敢」，加了句「水落一定石出」，表明心境。

(中時新聞網)