台北市一名陳姓男子從臉書上得知台中某修配廠專門修理雙B名車且技術頗佳，在臉書與店家相談甚歡後匯款5000元訂金，從台北到台中修車，因人生地不熟，只知道修車廠位於安和路卻遍尋不著，打修配廠電話沒人接，以為遇到詐騙集團，向警方求助，才發現同是「安和路」但不同路，外地人霧煞煞，員警地圖雷達超厲害，幫忙找到讓他專程南下的修配廠。

台中市警察局第六分局協和派出所接獲報案，26歲陳姓男子稱其疑似遭詐騙需警方協助，警方到場時，陳男稱，特地從台北到台中欲修車，但抵達約定地點附近時卻沒看到車廠人員，撥打電話也無人接聽，無計可施之下只好報警求助。

陳姓男子向警方表示，從臉書上得知台中某修配廠專門修理雙B名車且技術頗佳，在臉書上與店家相談甚歡後匯款5000元訂金，並特地從台北南下台中修車，但抵達台中後，因人生地不熟，只知道修車廠位於安和路上，卻遍尋不著。

他急得撥打店家提供的電話也無人接聽，無奈之下只能報警求助。協和派出所警員蘇原甲、潘瑋琳到場了解案情，查看陳男提供的修配廠臉書照片，發現該修配廠位於轄內，驅車前往該修配廠，員警到達後詢問該修配廠技師，確認確有約好幫陳男修理車輛。

因為車廠嘈雜之故，陰錯陽差之下未接到陳男電話，隨後店家也與陳男取得聯繫，抵達位在高鐵橋下的修配廠，這才解開這場大烏龍。

警方表示，西屯區安和路一帶路線錯綜複雜，除虹揚橋連接的大條安和路外，沿著高鐵橋下的小路也叫安和路，外地人到該地區如單靠網路的地圖尋找，確有可能走錯路。員警遇到類似報案，都會確認清楚，並憑藉對轄區的熟悉度，幫助民眾找到其所要去的地點。

(中時 )