蔡英文總統今出席「青平台基金會『台灣·下一步·永續民主』論壇」；媒體問蔡總統是否支持青平台董事長鄭麗君參選台北市長，蔡總統沒有回應；不過致詞時總統表示，「鄭董事長是一個特別的政治人物，希望她能繼續為台灣多做一點事」。

蔡總統致詞時強調，肯定青平台基金會結合政府跟民間的專家，一起思考台灣該如何邁向民主永續、能源轉型、數位社會及因應世界變局等下一階段的核心議題。同時強調，台灣不會停止思考，也不會停止轉型。每一代的台灣人都有一個最嚴肅的使命，就是把一個更好的國家交給下一代。

總統致詞指出，今天在「台灣·下一步·永續民主」論壇看到這麼多不同領域的專家先進，一起來討論台灣的下一步，讓她想起十年前提出十年政綱的場景。青平台董事長鄭麗君算是她的老戰友，一定也印象深刻。在2010年到2011年，提出十年政綱的時候，鄭董事長就是民進黨的發言人，不僅參與政綱的規劃，也負責政綱的對外溝通。

總統指出，當時提出十年政綱，試圖釐清台灣面對的問題，並且提出政策方向。當中包括公共住宅、能源轉型、產業創新以及轉型正義，這些都成為我們2016年執政之後積極推動的政策，成績也逐漸浮現出來。十年政綱是十年前民進黨對台灣提出的願景。下一個十年，甚至三十年，「我們希望台灣是什麼樣子？台灣下一步的方向是什麼？」

總統說，在今年的世界地球日，她提出了2050淨零排放目標，這是一項牽涉經濟、產業和社會轉型的工程。可以說，淨零轉型就是國家整體轉型。政府已經動起來了，在國家發展委員會龔明鑫主委的帶領下，各部門都已經開始討論如何達到2050年目標的路徑。我們也非常歡迎社會各界一起來討論、規劃台灣邁向2050年的「三十年願景」。

總統表示，很高興看到鄭董事長及青平台基金會團隊結合政府跟民間的專家，一起思考台灣該如何邁向民主永續、能源轉型、數位社會以及因應世界變局，這些台灣進入下一個階段最核心的議題。

她強調，台灣不會停止思考，台灣也不會停止轉型，台灣就是一個這樣的國家，完成了一個目標就往下一個目標前進。每一代的台灣人都有一個最嚴肅的使命，就是把一個更好的國家交給下一代。尤其是政治人物，為日常的公共事務繁忙之餘，也不能忘記我們有責任為台灣提出願景。這是她的自我期許，也跟與會者相互勉勵。

總統接著說，她很高興看到鄭董事長卸任文化部長之後，重新在民間推動深化民主的工作。鄭董事長是一個特別的政治人物，希望她能繼續為台灣多做一點事。總統也再次感謝青平台團隊整合產官學的能量，讓我們重新思考台灣的挑戰。今天的挑戰，就是我們邁向更好未來的動力。「我們一起來努力。」

隨後，總統、青平台基金會董事長鄭麗君以及其他與會貴賓共同進行啟動儀式，見證青平台基金會「永續民主研究中心」及「民主治理學院」的成立。

包括總統府資政陳博志、吳榮義、國策顧問廖武治、國家發展委員會主任委員龔明鑫、公務人員保障暨培訓委員會主任委員郝培芝及新竹市長林智堅等亦出席是項活動。

(中時 )