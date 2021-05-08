【全程影音】國民黨舉辦「寵愛媽咪、響應828公投」活動 江啟臣、趙少康、朱立倫同台出席｜2021.05.08

國民黨前主席朱立倫說三接外推方案是「比較好的結果」掀風波，現任主席江啟臣今天力挺朱立倫，稱「就是誤解，遭外界斷章取義」，朱立倫關心的就是環保，而且也都支持環保團體的努力，朱立倫則強調，因環保團體的努力，才促成政府做出改變，希望民進黨繼續找出最好的方案。

國民黨主席江啟臣、前主席朱立倫、前副主席郝龍斌、中廣董事長趙少康今天上午現身內湖737市場，除了慶祝母親節，也加強宣傳公投。此外，國民黨也同步在全台縣市舉辦宣傳公投活動，因應防疫，此次未納入桃園市。

被問到行政院宣布三接外推方案，朱立倫稱「比較好的結果」，引發輿論風波，江啟臣表示，朱立倫已經講得很清楚，就是一個誤解，外界可能對其斷章取義，朱立倫關心的就是環保，而且也都是支持環保團體的努力，蔡政府事先不做好溝通說明，事後又抹黑環保團體。

朱立倫強調，他感謝與肯定環保團體的努力，促成政府做出改變，「有改變比沒有改變好，但應該要更好」，他批評，民進黨為何不早一點溝通，造成如此嚴重的衝突，希望民進黨繼續努力找出最好的方案，在野黨也要強力監督，這沒有什麼好被斷章取義的。

趙少康砲轟，蔡英文所提的三接外推方案，都是騙人的，搞到現在才做，如今工程都發包出去，把藻礁破壞殆盡，不管蔡英文搞什麼招，就是反對三接，支持環保團體的公投案。

江啟臣說，國民黨的反萊豬、公投綁大選，環團的藻礁公投都已成案，接下來就尊重民意，由人民決定，這就是公投最大意義，也是國民黨發起公投的目的。朱立倫也說，全力推動國民黨的雙公投，至於藻礁公投與重啟核四公投，國民黨就是尊重與支持。

(中時 )