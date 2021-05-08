青平台基金會董事長鄭麗君今出席青平台基金會「永續民主研究中心」及「民主治理學院」成立儀式，暨「台灣．下一步．永續民主」論壇開幕式致詞時表示，民主社會的永續發展包括國家除了追求GDP成長外，必須創造正向循環，不減損、甚至更增進下一代的機會與福祉。

她致詞時指出，去年卸任後，她得以沉澱反思，回顧過去30年，許多社會改革都還是現在進行式，民主未來其實面臨更多挑戰。所以，如果要前瞻未來30年，他們需要和年輕人一起探問，台灣已經民主化了，要如何透過民主治理，追求民主社會的永續發展，讓台灣人追求更好的生活？

她說，如果年輕人辛苦工作仍無法安身立命，如果社會只有少數人可以發展；如果無法透過民主治理回應能源轉型、氣候變遷以及數位浪潮等挑戰，民主沒辦法永續。

她認為，永續社會必須是可以為他人追求利益的「共好社會」，可以支持個人跟家庭；永續社會也必須是未來比現在更好的「希望社會」，以創新來成長，讓每個人有自我實現的自由。永續社會，可以是想像「綠色社會」，透過能源及氣候治理，驅動能源轉型及低碳轉型；永續社會，也要想像以人為本的「數位社會」來帶動數位轉型。不過這些都只是拋磚引玉，最希望的，還是社會一起來討論。

他說，青平台成立10年後，下個階段的工作目標將定位為「永續民主」的倡議與推動。其實，蔡總統早在去年就提出期許，希望年輕世代可以有更前瞻的社會願景；蔡總統也在最近率先提出2050年台灣淨零碳排的願景。這是台灣歷史上第一次有國家領導人，以30年為尺度，提出未來的願景。青平台希望能提供平台，打開國家願景的討論空間，邀請跨世代、跨領域、體制內外的朋友們一起來思辨台灣未來的社會願景。

她說，青平台也將在「城中」地區設立「下一步」空間，成立「民主治理學院」，作為民主共學平台，歡迎對公共治理有興趣的年輕朋友一起來共學，一起思考台灣社會的下一步。之所以選擇城中，是我們認為城中曾經是書森林、現代性的起點，更曾經啟蒙我、甚至啟蒙一整個世代。所以，我們「從城中出發」，希望為台灣，孕育下一世代的人才。

她強調，一直由衷希望，這一代野百合世代，能夠再造一波浪潮，不是為了我們自己，而是為許許多多在各領域的台灣年輕人造浪，成為「再民主化」的中堅力量，優化民主治理的生態系，讓年輕世代不論在產業、在政治、在地方、在公民社會裡，都能勇於想像未來，更能實踐理想。

(中時 )