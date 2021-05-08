口湖鄉下崙三號橋原是羊稠厝大排防潮閘門的維護橋（圖左方的橋），雲林縣府工務處改於原址上游60公尺處新建橋梁，全長38.5公尺、寬7公尺，兼具功能與美觀。（雲林縣政府提供）

口湖鄉下崙三號橋原是羊稠厝大排防潮閘門的維護橋，有鋼筋裸露鏽蝕、大梁剪力裂縫等問題。（雲林縣政府提供）

2019年宜蘭縣南方澳發生斷橋意外後，橋梁安全引起關注，雲林縣危橋有16座是全台最多，其中8座必須拆除改建，縣府火速發包施工後已完成6座，最後2座是口湖鄉下崙三號橋也於最近完工，口湖德鴻橋下月將竣工，雲林縣府修橋效率排名全台第一。

雲林縣政府2019年委外檢測橋梁報告顯示，境內有16座危橋，其中8座必須緊急封改建，集中在沿海地區，分別為台西鄉N11、台西鄉N13、口湖鄉N24、下崙三號橋、四湖鄉N9、德鴻橋、口湖鄉N15、林厝大排水橋。

縣府工務處長汪令堯表示，8座必須打掉重建的橋梁都有鋼筋裸露鏽蝕、大梁剪力裂縫、混凝土氯離子超標等問題，前年立即設計、發包、拆除、重建，第一座於2020年10月完工，到本月已完成7座。

汪令堯表示，第七座完工的口湖鄉下崙三號橋是新建，最近剛完工；最後一座口湖德鴻橋由於土地取得問題之故稍緩，下月也會完工，8危橋改建全數任務完成。

口湖鄉下崙三號橋原是羊稠厝大排防潮閘門的維護橋，多年來已成崙中村與青蚶村民眾往來重要通道，原址改建有影響水門安全之虞，工務處於是改於原址上游60公尺處新建橋梁，全長38.5公尺、寬7公尺，斥資2800萬元，兼顧功能與美觀，當地民眾很滿意。

汪令堯表示，改建的8座橋都是竣工就開放通行，下月可能統一舉行通橋典禮。

雲林縣轄內橋梁總計1653座，其中縣府轄管765座，依據2019年交通部公路總局橋梁管理資訊系統顯示，雲林縣高風險橋梁（U4）共有16座，一年內要派修（U3）的橋梁有323座。

縣長張麗善表示，她感謝中央去年4月全額補助雲林縣辦理U4橋梁改建，323座U3橋梁需2億多元修復改善經費，目前由縣府及地方公所自籌經費整修，盼中央比照鄰近嘉義縣全額補助，減輕地方財政負擔。

(中時 )