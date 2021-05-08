台南市公告立法禁用不透明垃圾袋，原定7月1日實施，經里長反應宣導期太短，延至10月1日至12月31日為勸導期，明年1月1日經勸導不聽，正式開罰，因垃圾袋的透明度迭有爭議，台南市環保局解釋，基本上除了飼料袋與黑色塑膠袋外，可辨識內容物的塑膠袋即可。

台南市過去曾發生民眾將鹽酸液、瓦斯罐、鋰電池裝入黑色塑膠袋內，拿到圾垃車丟棄，幸好遭清潔隊員及時發現，一旦丟入垃圾車經過輾壓，可能導致酸液噴濺、瓦斯罐、電池爆炸等危險。

繼宜蘭縣3年前立法禁用不透明垃圾袋後，台南市成為南台灣率先立法拒絕不透明垃圾袋的城市，草案目前公告中，有里長反應垃圾袋的透明度迭有爭議，宣導期太短，擔心民眾不夠理解。

台南市環保局決定延至10月1日實施，10月起至12月31日為勸導期，清潔隊員可當場勸導拒絕接受民眾交付的不透明垃圾袋，明年1月1日起，經勸導不聽，當場開罰1200元至6000元。台南市環保局解釋，不是要推「完全透明」的垃圾袋，而是推「可辨識內容物」的透明垃圾袋，市售半透明垃圾袋幾乎皆可繼續使用，主要禁用的是黑色塑膠袋、飼料袋與量販、便利店的白色購物袋。

為了方便民眾了解，台南市環保局官網推出垃圾袋政策的懶人包，內有各項可用與不可用的垃圾袋圖片分類說明，供民眾一目了然。

(中時 )