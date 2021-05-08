【全程影音】國民黨舉辦「寵愛媽咪、響應828公投」活動 江啟臣、趙少康、朱立倫同台出席｜2021.05.08

國民黨主席江啟臣、前主席朱立倫、智庫副董事長連勝文今天同台宣傳公投，被問到彼此可能是黨主席選舉對手，朱立倫搶得發話權，強調大家不是對手，而是共同努力合作的夥伴，未料，江啟臣、連勝文還沒回答，就進入下個提問，連勝文最後則打趣地說，今天是溫馨的日子，問他這麼多政治問題，害他激動起來差點把花甩壞。

國民黨今天走入全台21縣市菜市場，慶祝母親節外，也加強宣傳溝通，台北場次在在內湖737市場，包含黨主席江啟臣、前主席朱立倫、前副主席郝龍斌、智庫副董事長連勝文、中廣董事長趙少康等人同台，由於江、朱、連可能登上7月24日黨主席選舉擂台相互競爭，互動備受關注。

被問到彼此可能是黨魁選舉對手，朱立倫強調他們絕對不是對手，而是共同努力合作的夥伴，大家都是國民黨團隊的一份子，包含趙少康、郝龍斌及每一位，今天要分工合作，一起讓母親節快樂，讓大家共同支持食安。

媒體追問，團隊也包括前高雄市長韓國瑜，朱立倫不假思索地說「當然」，韓國瑜在雲林陪同媽媽過母親節。傳出韓國瑜不參選黨主席，趙少康透露，他上個月底宣布不參選黨主席後，有和韓國瑜吃過一次飯，韓是否參選，由韓自己決定，他不能替韓講什麼，這是韓要自己宣布的，「我不是韓國瑜的代言人」。

趙少康上次說韓國瑜參選機率一半一半，媒體好奇，這段時間是否有改變，趙少康說，差不多，就是一半一半。最後，連勝文又在針對黨主席議題補充，他詼諧地說，他已向大家報告過相關議題，今天是溫馨的日子，問他這麼多政治問題，害他激動地差點把花甩壞，還要大家不要再問這些問題。

(中時 )