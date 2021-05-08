【LIVE直播】32萬劑AZ疫苗效期內打不完？ 指揮中心最新說明。（中時新聞網）

諾富特、華航事件延燒，今再增2名確診案例，為曾赴酒吧機師（案1153）接受模擬機訓練時的機師教官及其妻子（案1183、1184），機師教官的確切感染源待釐清，妻子則被列為本土案例。指揮中心今公布機師妻子初步足跡，對方曾在5月5日上午11點前往台北富邦銀行內湖分行，提醒民眾自我健康監測。本起事件至今累計31人確診（含飛澳確診機師），5月17日的觀察期是否延後還需看疫調結果而定。

機師案1153日前確診，在發病前的29日凌晨，至諾富特飯店接檢疫期滿的空服員案1154到酒吧相處3個小時，並在當日傍晚至海真私房菜，與星宇航空機師聚餐。今公布的新個案，為案1153的接觸者（案1183）及接觸者家屬（案1184）。其中，案1183為本國籍50多歲華航機師，4月19日及22日分別執勤至越南、泰國，24日進行機師專案採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性，28日擔任教官，給案1153進行模擬機訓練，29日接種第1劑AZ疫苗，5月4日開始發病，今日確診新館肺炎。

對於這名機師的感染源，指揮官陳時中表示，在泰國那一段的可能性很低，也不能完全排除，看起來應是在28日進行模擬機訓練時染疫的可能性最高。當時訓練的地點在台灣，據了解有1個教官、2個學員一起，待的時間較長，目前還沒定位好是不是本土案例，另一個感染源的可能則是飛短班時感染，要等有更多資料後，進一步研判，目前比較大的研判是走向本土案例。

醫療應變組副組長羅一鈞說明，進行模擬機訓練的時候，狀況就像在機艙內，近距離接觸，且會至少相處1小時。雖然他們彼此都有戴口罩，但是不能排除在密閉空間相互傳染的可能性，接下來還會進行病毒序列分析比對。

對於為何機師接種疫苗還確診？陳時中表示，機師是在4月28日進行模擬機訓練，29日才接種疫苗，應是染疫後才接種的，至少要14天疫苗才會有保護力出來。這名機師後來在5月4日開始出現全身倦怠的症狀，5月6日開始發燒，同日就醫採檢，今日確診，Ct值16，感染源待釐清。目前已初步掌握2名接觸者，需進行居家隔離，其中包含1名同在28日接受模擬機訓練的機師，這名機師初步採檢陰性。

另1名確診的案1184，為案1183的妻子，本國籍50多歲女性，因案1183確診，5月7日就醫採檢後，今也確診，Ct值23，相關接觸者目前正調查中。陳時中表示，案1183、案1184的足跡單純，正在和警政進行調查，若有更詳細資料會再報告，目前比較清楚的是，案1184曾在5月5日上午11點前往台北富邦銀行內湖分行，提醒有相關活動史的民眾自我健康監測。

陳時中表示，對於今日新增2名個案，仍定調為華航內部的傳播鏈，目前華航機師1279人都在監控中，希望能將疫情控制住，有病人也希望趕快找出來。對於新增這2名確診者，原訂到5月17日的觀察期會不會延後？他表示，還要看看疫調和足跡來決定。

案1184足跡。（指揮中心提供）

(中時新聞網)