台科大設計系李俐臻(右)、王譽設計了一套活版印刷巧克力體驗流程，將傳統鉛字改為巧克力。(台科大提供／李侑珊台北傳真)

「吃土？」台科大設計系王靖蓉(左)、張雅茜把台灣的土壤做成各式可口的餅乾，讓大家用「吃土」的方式認識台灣這塊土地。。(台科大提供／李侑珊台北傳真)

台灣科技大學設計系今(8)日舉辦畢業展，展出66件作品，包含時尚微型供氧裝備、可解決廚餘的昆蟲養殖裝置、針對台灣光害的探討等作品，當中更有來自工人子弟自述成長歷程的動畫作品「缺席的家長會」，表達成長時期心裡的空缺。

「我的爸爸和別人的不太一樣！」從小和水電工爸爸在工地長大的吳柏陞，從小就有這些疑問，小時候一直無法理解，為什麼假日不能出去玩，都得在工地？

吳柏陞說，從小除了最羨慕其他同學總可以出國旅行，對照自己的生活，在成長的過程中，也比較沒有自信，透過這部和設計系同學朱恩祈合作的動畫作品「缺席的家長會」，想表達成長時期心裡空缺。

吳柏陞指出，逐漸長大並懂事後，才發現水電工應是受人敬重的專業工作，因此想透過動畫作品告訴家人：「父母也是孩子們的驕傲！」

吳柏陞特別提到，爸爸還是盼他能回去協助水電工家業，自己雖然讀設計系，但能為自己和父親留下這部動畫作品，能鼓勵每個出身底層的孩子們，是很有意義的事。

另外一向學生作品也是反映生活。「吃土？」常被用來形容月底沒錢的窘境，設計系學生王靖蓉、張雅茜，聯手把台灣土壤做成各式可口的餅乾，讓大家用「吃土」的方式，認識台灣這塊土地。全世界十二種土綱土壤中，台灣這座小島就有十一種，透過土壤與食物質感的設計，讓大家一邊享用餅乾、一邊挖掘我國各地區的土壤特性，感受土壤、並且更加親近土壤。

有感傳統活版印刷沒落，設計系兩問同學李俐臻、王譽則是用巧克力來當活字印刷，邊吃邊玩還，可以製作出客製化的巧克力禮盒。團隊設計一套活版印刷巧克力體驗流程，將傳統鉛字改為巧克力，讓大家體驗從巧克力變成巧克力字磚，再一一挑檢，最後放入盒內排版印製。不僅讓使用者能夠在過程中體驗活版印刷的流程，更能將這份親手做的禮物送給身邊重要的人，保留手作的溫度，並讓傳統技藝留傳。

(旺報 )