紐約洋基8日在主場迎戰華盛頓國民，雙方前7局打完平手，但洋基在第8局防線崩潰，居然單局出現3次失誤，國民趁機猛灌6分，終場11-4大勝。發生失誤的依序是右外野手「法官」賈吉(Aaron Judge)、三壘手勒馬修(DJ LeMahieu)、游擊手托瑞斯(Gleyber Torres)，特別是賈吉罕見失手，他已經超過兩年半沒有失誤了。

國民先打下3分之後，洋基也以3發陽春炮追平。8局上，洋基本季很穩的羅艾西加(Jonathan Loaisiga)登板中繼，立即被敲出安打。這本來只是穿到右外野的一壘打，但是賈吉反手撿球時沒撿到，打者跑到二壘。第1個失誤。

此時國民使用短打，點在三壘方向，三壘手勒馬修撿球直傳一壘，但是嚴重傳歪。一壘手飛撲出去接住球，打者趁機跑上一壘。第2個失誤。

逮住機會的國民一陣亂棒，包括哈瑞森(Josh Harrison)的3分彈，清空壘包之後索托(Juan Soto)又敲了右外野安打。洋基換上瑟沙(Luis Cessa)，他登板又投保送又被敲安，游擊手托瑞斯接丟了一顆彈跳的內滾，國民單局打進第6分。洋基第3個失誤！

雙方的先發投手泰隆(Jameson Taillon)、柯賓(Patrick Corbin)都繳出6局失3分的優質先發。儘管單局3個失誤非常糟，實際上失誤只讓洋基多丟兩分，國民就算那兩位跑者有被殺到，還是可以攻下4分。羅艾西加0.1局失5分(責失4分)承擔敗投。此外勒馬修揮出兩發陽春炮，仍是功大於過。

(中時新聞網)