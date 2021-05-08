母親節將至，新北市長侯友宜今（8日）上午出席市政行程說，因為工作一直很忙碌，最重要希望母親平安健康、沒有事情，無法回家陪母親，用電話報平安，希望母親節她能夠平安健康、快樂在她自己的生活領域開心過日子。

侯友宜說，媽媽年紀大了，沒有辦法回家很對不起媽媽，孩子們也只能用這種報平安方式，讓媽媽健康、大家健康，祝全天下的媽媽們疫情期間都是平安健康。

(中時 )