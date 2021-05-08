母親節將至 侯友宜盼媽媽們平安健康 12:012021/05/08 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 母親節將至，新北市長侯友宜今（8日）上午出席市政行程說，因為工作一直很忙碌，最重要希望母親平安健康、沒有事情。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 母親節將至，新北市長侯友宜今（8日）上午出席市政行程說，因為工作一直很忙碌，最重要希望母親平安健康、沒有事情，無法回家陪母親，用電話報平安，希望母親節她能夠平安健康、快樂在她自己的生活領域開心過日子。 侯友宜說，媽媽年紀大了，沒有辦法回家很對不起媽媽，孩子們也只能用這種報平安方式，讓媽媽健康、大家健康，祝全天下的媽媽們疫情期間都是平安健康。 苗縣警局歡慶母親節 縣長同樂裝飾蛋糕超暖心 5年3次酒駕罰錢了事 這一招讓他免吃牢飯檢察官無奈 (中時 ) #母親節 #侯友宜 #媽媽 #健康 #平安 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 搶母親節商機 按摩椅三巨頭 大打促銷戰 04:102021/05/08 財經要聞 環狀線南北環工程 陷流標窘境 04:102021/05/08 地方新聞 新北傳統市場防疫 侯要區長盯緊點 04:102021/05/08 地方新聞 國中會考下周登場 侯友宜視察藝文中心防疫措施 11:452021/05/08 生活 北港鎮公所「馨動遊樂園」慶祝母親節 製造親子回憶 11:512021/05/08 寶島 佩甄以為家裡沒人揪老公激戰 大喊舒服出房門見4親戚尷尬了 09:282021/05/08 娛樂 與江啟臣、連勝文同台 朱立倫：彼此不是對手而是共同合作的夥伴 11:482021/05/08 政治 別讓媽媽痛！纖維肌痛症女性發生機率高 靜脈雷射助緩解 11:132021/05/08 健康 李四川曝光「獨家照」 議員竟忍不住留言：希望您參選高雄市長 08:382021/05/08 政治 健康有術》台灣高鐵營業資深副總 孫鴻文早睡早起 養生也養性 06:542021/05/08 專題周報 影／蔣萬安選台北市長有勝算？他街頭祝母親節快樂 民眾反應曝光 11:052021/05/08 政治 政治熱門新聞 蔡英文要辭黨主席嗎？沈富雄卻點名：他應該辭職 - 政治 大樓不得拒絕裝設充電樁 電動車霸王條款一讀通過 - 政治 六都酒駕撞死數誰最高？正妹發言人點名這縣市：他該檢討 - 政治 駐印度代表處6確診1重症 醫療專機載送傍晚抵台 另41國人今午先返台 - 政治 一聽到罷免陳柏惟最新連署數 台中人激動大喊5字 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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