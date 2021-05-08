五個「馨動關卡」是母子同心、母親的手、愛的默契、填滿我的愛、心心相印，小朋友必須和家長合力跨越障礙物、畫出媽媽的輪廓，還必須通過默契大考驗，才能闖關成功。（北港鎮公所提供）

五個「馨動關卡」是母子同心、母親的手、愛的默契、填滿我的愛、心心相印，小朋友必須和家長合力跨越障礙物、畫出媽媽的輪廓，還必須通過默契大考驗，才能闖關成功。（北港鎮公所提供）

闖關活動很熱門。（北港鎮公所提供）

開幕典禮。（北港鎮公所提供）

雲林縣北港鎮公所今（8日）在北港運動公園舉辦「馨動遊樂園－馨動時光」為向媽媽獻上祝福，漫威英雄和超人氣波波星球都出現會場製造驚喜，還有小朋友很愛的魔幻泡泡秀、魔術秀、小丑氣球秀，媽媽們看到孩子玩得開心、寓教於樂也很開心。

五個「馨動關卡」是母子同心、母親的手、愛的默契、填滿我的愛、心心相印，小朋友必須和家長合力跨越障礙物、畫出媽媽的輪廓，還必須通過默契大考驗，才能闖關成功。

過五關後可到服務台扭蛋，扭蛋內有數量不等的感恩代幣，代幣可使用於兌換禮品，北港鎮公所特別準備1000份造型泡泡機供小朋友兌換。

北港鎮長蕭永義表示，母親節是所有子女對母親表示感恩與愛的日子，平常子女皆因工作繁忙或害羞，不常表達出對母親的愛意，「馨動遊樂園－馨動時光」就是讓小朋友勇敢大聲說愛，向父母表達愛意和感謝，獲得感恩代幣，再與父母一起遊玩體驗，透過遊戲闖關，從小學會感恩。

(中時 )