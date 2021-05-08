日前，一名劉姓女子將某賓館套房以每月5千元的價格租給陳姓女子，讓對方能在房間內與不特定男客從事全套性交易，一次價格1200元，直到警方前來臨檢，才讓不法事件曝光。由於劉女已並非初犯，因此台中地院審理後，依圖利容留性交罪將累犯劉女判處5月徒刑，得易科罰金。

根據判決書指出，劉女以5千元價格，將賓館房號32的套房出租給陳女，讓她以每節30分鐘1200元的收費方式接客，從事性交易，有容留之犯意，整起事件直到某次陳女與一名男客嘿咻到一半，突遭警方臨檢才曝了光。

對於容留女子進行性交易，劉女坦承不諱，不過她堅稱沒有媒介性交易行為，至於陳女則證稱「當時男客走進店內，我就有問對方要不要做，對方說要之後，我就帶他到32號房」，又男客方面則表示「我進入賓館時，是陳女問我要不要做，我不知道劉女有沒有在場」，檢警勘驗雙方證詞後，判斷劉女確實沒有做性交易的媒介。

不過劉女其實已經不是初犯，為一己私利一錯再錯，容留女子進行性交易，扭曲社會價值觀，並助長色情氾濫，敗壞社會善良風氣，法官因此認為，考量其犯案後坦承犯行，態度尚可，犯罪手段尚屬平和，沒有用暴力脅迫之情形，審酌其智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀之後，依圖利容留性交罪，累犯，判處有期徒刑5月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算1日。

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