許多觀光景點都會想出一些噱頭來吸引遊客，大陸河北邯鄲的五指山景區，就想出「西遊記」齊天大聖孫悟空被壓在五指山下的點子，找來工作人員打扮成孫悟空，鑽進一座假山洞，僅露出上半身，果然引來大批遊客，但卻苦了這名工作人員，因為遊客們不斷餵他吃香蕉，讓他肚子撐到崩潰大喊：「我吃不下了！」，畫面流出引起網友捧腹大笑。

據陸媒《點時新聞》報導，大陸河北邯鄲的五指山景區，五一連假期間推出全新的互動活動，找來一名男性工作人員打扮成孫悟空，鑽進一座假山下的山洞，僅露出上半身，營造出孫悟空大鬧天宮後，被壓制在五指山下的模樣，逼真場景瞬間成為當地熱門打卡景點。

問題是，許多遊客看到孫悟空被壓在五指出動彈不得，就拿出香蕉與零食餵食，由於此活動主打與遊客「互動」，這名工作人員不好意思拒絕，只好一口接著一口狂吃，吃到最後實在太飽，只好向遊客拒絕說：「我真的吃不下了！」。

據了解，這名打扮成孫悟空工作人員，每天上班5個半小時，工作時間內被餵食的量相當驚人，難怪會拜託遊客們不要再餵他了。孫悟空被遊客餵食的消息在網路曝光後，不少網友紛紛笑回：「把孫悟空餵成豬八戒了」、「工作一天香蕉吃到吐」、「貨真價實的飯來張口」、「從此對香蕉產生陰影了」。

(中時新聞網)