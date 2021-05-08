中國大陸的美國大使館簽證處5日下午在官方微博發出一篇有關「美國駐華大使館的學生簽證申請服務分階段恢復」的文章，並附上一段寵物犬爬欄桿的影片，被大陸網友認為是將留學生比作「狗」，氣得大陸網友在貼文下方飆罵，而後美國大使館簽證處將該貼文刪除並公開道歉。

美國使館簽證處5日在微博發佈美國駐華大使館的學生簽證申請服務已經階段性恢復」的消息。微博配發的影片顯示一隻小狗從圍欄裡爬出來，並寫道：「春暖花開，你是不是像這隻狗狗一樣，迫不及待想出去玩耍了呢？」

此舉引發大陸網友憤慨。美國駐華大使館一名發言人6日解釋稱，微博本意是輕鬆幽默的，「對所有中國人都懷有最深敬意，包括中國學生。如果有人被冒犯，我們為此道歉，那絕非我們的本意。」不過，不少大陸網友並不買帳，稱不相信西方國家的大使館不知道那在亞洲文化中的負面含義。

有網友留言表示：「種族主義最大的悲劇是，你甚至都沒有意識到它已經滲透進了你所有的思想、行為、習慣和用語之中。然後你再也不從其他種族的角度去看待問題了。」

(旺報 )