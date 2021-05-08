韓國瑜選不選主席？ 趙少康：我不能幫他宣布

國軍日前遭報吃到「洗產地」的美豬，引發藍營砲轟政府誠信破功，美國在台協會（AIT）重申，美國銷售至世界的食品安全無庸置疑，政治人物散播不實訊息，引發焦慮毫無意義。國民黨主席江啟臣今天表示，人民對於吃到萊劑相關食品是焦慮，而台灣養豬也禁用萊劑，我們應該尊重民意，讓人民來做決定。

國民黨主席江啟臣、前主席朱立倫、前副主席郝龍斌、中廣董事長趙少康今天上午現身內湖737市場，除了慶祝母親節，也加強宣傳公投。

江啟臣說，國民黨的反萊豬、公投綁大選雙公投已跨過成案門檻，加上藻礁公投與重啟核四公投等四項公投，將在8月28日舉行公投，期盼大家用選票推翻傷害大家健康的政策，翻轉剝奪公投權利的政策。

江啟臣坦言，屆時關鍵在於投票率，若公投要過關，起碼要500萬票以上的同意票，等同是另一次總統大選的規格，因此國民黨很積極地拜託大家，站出來捍衛食安與公投權利。

郝龍斌表示，蔡政府開放萊豬進口，但沒做好源頭管理及流向管制，到現在萊豬到底在哪裡、被誰吃進去，沒人知道，因此8月28日公投才能真正把萊豬排除在台灣之外。

趙少康批評，公投投票本應結合大選舉行，但民進黨認為對他有利的公投案才綁大選，比如修憲案，反之對他不利的案就排在外面，不過，民進黨愈讓我們不過，我們就愈要過，用公投投票，讓蔡英文知道，出這些壞招不會成功，給蔡英文顏色看看。

朱立倫指出，拒絕萊豬的目的是保護大家的健康，為了我們的食安，尤其明天是母親節，媽媽的心情就是希望孩子平安健康，吃的安心，孩子健康長大是我們共同目的。

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(中時 )