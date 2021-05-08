新冠病毒常因家庭密切接觸而傳播，當家人出現疑似染疫症狀，可否立刻獨立隔離？北科大工業設計系學生首創融合三浦摺紙、磁浮原理，設計出空氣過濾隔離住宅Infinity bubble，避免家庭及社區群聚感染，入圍「金點新秀年度最佳設計獎」空間設計類。

今年在全台66校近6000件作品激烈競爭下，北科大工設系19件作品入圍25項，其中「Infinity bubble後疫情的空氣過濾住宅」、「LIGHTAID」、「自製衛生棉計畫」等7件作品晉級「金點新秀年度最佳設計獎」決審，「自製衛生棉計畫」同時晉級「金點新秀循環設計特別獎」決審，「窗花革飾化」入圍「金點新秀贊助特別獎」，將於5月16日角逐大獎。

值得一提的是，設計出「Infinity bubble後疫情的空氣過濾住宅」的設計系學生李佳渝、李美欣，首創以三浦摺疊仿生概念，設計空氣過濾住宅Infinity bubble，摺疊收納時可使體積縮減至4％，便於運送各地。基於磁浮原理，內層通電後即可展開HEPA過濾層，亦參考負壓病房設計，外層讓空氣只進不出，避免疫情在家庭及社區擴散。

北科大提到，李佳渝從小在大陸生活，李美欣則是澳門僑生，去年初疫情起，兩人都在對岸過年，並有感當時台灣可能封鎖國境，機票改了3次，很怕不能回到台灣參與畢業製作，基於親身體驗，更努力投入這項設計，也希望這個隔離住所的概念設計，可為後疫情社會提出解方。

校方表示，北科大工設系畢展即日起至9日於北科大藝文中心濟慶館、14至17日於南港展覽館2館展出，亦邀請業界人士參與合作，宣傳、展場規劃積極接軌產業，同學名片新增網路作品集，周邊商品別具質感，期盼透過展覽讓更多人看見北科大的設計能量。

(旺報 )