布袋鎮新塭嘉應廟今天舉辦「衝水路、迎客王」，鑼鼓喧天，炮聲隆隆。（嘉義縣政府提供）

布袋鎮新塭嘉應廟今天「衝水路、迎客王」，陣頭神轎衝入大排迎客王。（嘉義縣政府提供）

布袋鎮新塭嘉應廟今天「衝水路、迎客王」，人潮湧現。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟8日舉辦有183年歷史的「衝水路、迎客王」祭典，信眾及宮廟擠爆現場，縣長翁章梁偕各界焚香祝禱，祈求天降甘霖，同時宣布將籌建一座王船碼頭，讓民眾能近距離觀賞這項傳統宗教民俗活動，促進文化觀光的可親近性。

翁章梁表示，新塭嘉應廟「衝水路、迎客王」是深具歷史意義和傳統的活動，越來越多人參與，信眾敬天迎客，洋溢台灣人的人情味，充滿台灣人對宗教的信仰與堅持，未來縣府會和蔡易餘立委一起努力，籌建一座王船碼頭，增加儀式的可看性，以期吸引更多遊客及信眾近距離觀賞這項很有可看性的宗教活動。

縣府文化觀光局長許有仁表示，每年農曆3月27日，新塭嘉應廟都會舉辦「衝水路、迎客王」廟會，傳承至今183年，2009年縣府已將這項「衝水路、迎客王」登錄為民俗類無形文化資產，成為濱海地區具指標意義的宗教文化觀光活動。

根據耆老口述，「迎客王」就是要迎接13尊代天巡狩的遊海和7尊遊山客王，客王會搭乘一艘無形的王船，趁著潮水抵達新塭大排的王船碼頭，眾神明都會下水迎接，表示歡迎客王巡狩，因而有「衝水路」習俗，也就是「神轎衝入大排迎客王」。

今天上午7時人潮湧入嘉應廟，萬頭鑽頭，宮廟神轎及信眾集結在新塭大排王船碼頭，祭神儀式結束後，陣頭在王船碼頭進行參神儀式，吉時一到，由嘉應廟主帥「尹王」代天巡狩令旗帶領，各宮廟神轎在信眾吆喝及響徹雲霄的鞭炮聲中，前撲後繼衝入王船碼頭水域「迎客王」，場面壯觀。

(中時 )