炎炎夏日來臨，飲水量不足，小心尿路結石；南投基督教醫院泌尿外科醫師潘岳，在母親節前夕，醫院安排醫療車深入社區檢查發現，高達70％長輩都不知道自己有腎臟結石問題，飲水不足，泌尿系統中微小沙粒就無法借由尿液排出，等到結石大到無法排出，可能就會引發尿路系統發炎等疾病。

南投基督教醫院泌尿外科醫師潘岳表示，尿路結石指的是發生在腎臟、輸尿管、膀胱、尿道等部位的結石，結石發作的病人是冬天的3至5倍，夏天氣溫高、流汗多、尿量少，靠多喝水就有機會自然排出。

進入夏季在泌尿科門診中，尿路結石與尿路感染的患者都會大幅增加，泌尿道系統分為腎臟、輸尿管、膀胱以及尿道，腎臟製造尿液後，經由輸尿管、輸送到膀胱儲存、達到一定容量時再由尿道排空。人體每天尿量應超過2000mL，1次排尿量約300mL左右，每天約6到7次。

潘岳進一步表示，若沒補充足夠的水分，排尿量就會減少，使得尿液中的結晶體容易濃縮、沉澱，當尿液中的鈣離子、尿酸、磷酸、草酸等物質濃度過高，容易形成結石，尿路結石在腎臟形成後，可能由「源頭」移動，出現在腎臟、輸尿管、膀胱、尿道等4個位置。

潘岳說，尿路結石發生的原因，包括，遺傳、生活習慣、季節、職業、先天性代謝疾病等因素，潘岳表示，尿路結石除了可能造成身體不適的症狀，治療後5年的復發率高達50％。須控制發炎、感染，否則結石會使得感染的情況惡化。

潘岳指出，若是代謝或副甲狀腺功能異常引起，須避免攝取過多海鮮、啤酒等高普林食物，尋求新陳代謝專科治療；目前台灣夏天天氣炎熱，氣溫常超過35度以上，腎臟會有自動調節水量的功能，覺得口渴時，就要提醒自己該喝水了，保健康。

(中時 )