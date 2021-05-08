首家登陸紐交所的中概股保險科技平台企業，中國互聯網保險科技公司水滴美東時間7日在紐約證交所上市，但首日收盤重挫19.2％。

全天候科技8日報導，水滴由騰訊控股投資，其美國存托股份（ADS）開盤即跌破發行價，報10.25美元，最終收報9.7美元，大跌超過19％。水滴IPO定價為12美元。

水滴首席執行官沈鵬表示，短期內水滴將重視用戶增長更甚於獲利，「目前盈利不是我們最首要的」。沈鵬強調，短期內實現使用者增長和服務好更多客戶更加重要。

(工商 )