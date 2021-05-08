中國三大電信營運商7日晚間表示，根據美國政府2020年的投資限制，他們將被紐約證交所摘牌退市。

綜合陸媒8日報導，目前已在香港上市的中國移動、中國聯通和中國電信7日晚間分別宣布，在美國法院上訴失敗後，預計紐交所將通知監管機構關讓他們退市的消息。紐交所發言人對此未予置評。

中國移動等表示，紐交所向美國證券交易委員會（SEC）提交表格10天後，退市將生效。

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