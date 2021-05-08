上訴失敗 中國三大電信營運商將被紐交所摘牌 12:252021/05/08 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國三大電信營運商7日晚間表示，根據美國政府2020年的投資限制，他們將被紐約證交所摘牌退市。 綜合陸媒8日報導，目前已在香港上市的中國移動、中國聯通和中國電信7日晚間分別宣布，在美國法院上訴失敗後，預計紐交所將通知監管機構關讓他們退市的消息。紐交所發言人對此未予置評。 中國移動等表示，紐交所向美國證券交易委員會（SEC）提交表格10天後，退市將生效。 美國新增非農就業人口遠遜預期 失業率回升 被繼承人所遺農業用地減免遺產稅之相關規定 (工商 ) #紐交所 #退市 #上訴 #失敗 #中國三大電信 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 樹大招風 標章遭盜用打亂行情 04:102021/05/07 地方新聞 遭國稅局追討贈與稅100萬元稅金 中華人權協會表示遺憾 22:032021/05/07 政治 社評／當天然獨與小粉紅相遇小紅書 04:102021/05/08 焦點新聞 王毅主持聯合國安理會高級別會議籲4要4不要 08:452021/05/08 兩岸 滬擬禁低價電動車 汽車股拋錨 04:102021/05/08 全球財經 拜登跟川普一樣狠 傳對陸投資禁令延續 13:472021/05/07 財經 遠離久坐的不舒適感 機能坐墊成主要關鍵 18:492021/05/07 健康 強調美國仍有優勢 將助各國脫離陷阱！美上將示警 非洲已成中國第二大陸 04:102021/05/07 焦點新聞 《商情》料供不應求 鐵礦石屢刷多年高點 11:092021/05/07 財經 紐交所：維持陸三大電信商退市決定 11:132021/05/08 兩岸 涉鄭爽陰陽合同 北京文化跌停 04:102021/05/07 全球財經 財經熱門新聞 台灣首富張聰淵超神祕 千億集團藏在稻田間無人知 - 財經 破天荒！長榮1天暴賺4億 首季EPS 7.04元天價 - 財經 比爾蓋茲分手梅琳達非特例 熟齡離婚為何成趨勢？ - 財經 貨櫃缺爆是人禍？美要查大陸壟斷、操縱市場 - 財經 航運Q1破紀錄只是開始 專家1數據證明旺整年 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。