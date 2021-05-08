世界衛生組織（WHO）於當地時間7日批准中國國有製藥企業國藥集團（Sinopharm）生產的新型冠狀病毒疫苗用於緊急使用，這將推動中國在全球新冠疫苗接種方面發揮重要作用。該疫苗也成為首個獲得支援的非西方國家研製的新冠疫苗，為中國在施打的兩種主要疫苗之一，目前已累計為國內外數億人接種。

路透8日報導，世衛組織總幹事譚德塞宣布，將中國國藥集團中國生物北京生物製品研究所研發的新冠疫苗列入「緊急使用清單」。譚德塞表示，這是世衛組織認證的第六種安全有效的高品質疫苗，這將擴大「新冠肺炎疫苗實施計畫」可以購買的疫苗範圍，同時讓各國有信心加速其批准過程，以便進口該疫苗並進行接種。

這是世衛組織首次批准中國疫苗用於傳染病的緊急使用，本周稍早，有部分世衛組織專家對該公司提供的副作用資料的品質表示擔憂。

香港信報指出，國藥疫苗順利獲批，將納入世衛的國際疫苗保障機制，意味著該疫苗具預防效用和安全。目前獲得世衛批准使用疫苗分別是輝瑞與BioNTech合研的疫苗、阿斯利康（AZ疫苗）、強生及莫德納的疫苗。而中國另一款科興疫苗的審批結果，預料世衛組織將在下周公佈。

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