主播陳采沂，平時透過社群分享生活點滴，頗受觀眾喜愛，除了採訪工作之外，還忙著準備研究所論文，可以說是蠟燭兩頭燒，不過她透露近來採訪時，發生了很愚蠢的錯誤，因此被緊急送到醫院掛急診，好險最後沒有大礙，讓她驚呼：「真是要命啊」。

陳采沂透露本身有「二尖瓣脫垂」，不過只要不適再服藥就可以，症狀相當輕微，不過只要熬夜太勞累或生理期，就容易出現心悸胸悶，甚至呼吸困難等症狀，由於近期在做「藥物浪費」的專題，為了畫面需求，會做「情境」或「模擬」的拍攝，當時為了示範服藥畫面，拿了2顆綜合維他命、2顆B群再加1顆胸悶心悸吃的藥物直接服用，不到5分鐘，就感到嚴重胸悶、呼吸困難，甚至頭暈想吐，還因此把吃的B群都吐了出來。

⚠️提醒大家用藥安全⚠️ 因為我昨天就發生了很愚蠢的錯誤🙅 我本身有「二尖瓣脫垂」 症狀算輕微、有不適再服藥就行那種 雖稱不算什麼大病 但只要熬夜太勞累 或生理期 就容易會心悸胸悶... 由陳采沂 Katie Chen 發佈於 2021年5月7日 星期五

眼見陳采沂身體出現不適狀況，同事請來公司護理師診斷，沒想到血壓超標飆到136，便將她緊急送到醫院掛急診，醫師診斷後發現是「心率不整」，認為是B群的成分和心臟的藥產生「交互作用」，也就是效果互相抗衡，才導致一連串不舒服症狀，對此，她表示當時心想保健食品不是藥，和心臟藥一起服用應該不會怎樣，沒想到卻差點「要命」，還好沒有任何大礙。

對此，網友紛紛留言：「保健食品也是藥，還是注意服藥安全間隔時間，早日康復」、「為求報導畫面完美也太驚險了吧，藥物服用時的禁忌要多留心」、「要吃之前還是諮詢過主治醫師或藥師，才能確保用藥安全及身體健康」。

(中時新聞網)