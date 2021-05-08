據台灣世界展望會統計資料指出，以台北市、新北市為例，平均每個月就有15至20名失依孩子等待寄養家庭的幫助照顧。（展望會提供／林良齊台北傳真）

據台灣世界展望會統計資料指出，以台北市、新北市為例，平均每個月就有15至20名失依孩子等待寄養家庭的幫助照顧，但目前寄養家庭父母年紀多半偏高，55歲以上的比例竟高達8成，顯示寄養家庭數量將可能隨著高齡退休而逐漸減少，以及寄養家庭招募困難、年輕一代不願參與導致斷層等等隱憂。

展望會指出，「寄養家庭」是兒少保護的重要防線，為幫助遭受虐待、變故，以致家庭失功能的孩子有一暫時避風港，能像一般家庭一樣享受家庭生活及接受照顧、教養，至今年4月底，目前共有178戶寄養家庭，照顧近300名遭受家庭重大變故的失依孩子。寄養家庭替代父母的關愛及功能，幫助失依孩子在家庭溫暖中走出生命陰霾。

加入寄養家庭8年的寄養媽媽蔡秀燕，共照顧過5名孩子，抱持著「想將自己這份愛推己及人，幫助更多成長過程中缺乏愛的孩子。」因而加入寄養家庭，但她說，受到原生家庭影響，初到她家的寄養孩子在情緒、學習、安全感等生活各樣大小事上，都格外要付出心力。而在面對寄養童在適應上的各種激烈情緒以及教養上的偏差行為，蔡秀燕不讓自己也隨孩子的情緒起舞，接著再用理性態度，導正孩子的行為同時也安慰他們的心靈，漸漸地孩子也懂得去思考也願意警惕自己，逐漸降低情緒化表達及不當行為。

台灣世界展望會盼望熱心有志的家庭，樂意投入寄養家庭行列，給需要安置的孩子一個能整理身心的避風港，讓孩子在家庭生活中逐漸恢復、看見希望。同時呼籲民眾，捐款支持展望會關懷國內兒童保護工作，成為兒童守護天使，幫助國內弱勢孩子，安心健全成長。

(中時 )