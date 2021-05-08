印度疫情打擊蘋果供應鏈，在緯創印度南部廠為防疫關閉5天後，鴻海印度清奈廠也傳出10名中國工程師確診。鴻海發布聲明證實有人確診，已安排治療且完成環境消毒。

印度第二波2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情未見好轉，也衝擊到蘋果公司才在印度推動不久的供應鏈轉移計畫。

繼緯創傳出在卡納塔卡省（Karnataka）柯拉爾縣（Kolar）廠房3名台幹確診感染武漢肺炎，導致緯創關閉廠區5天進行全面消毒後，產業界和官方消息來源告訴中央社記者，鴻海科技集團在坦米爾那都省（Tamil Nadu）清奈專為蘋果生產iPhone的廠區，最近也有10名中國籍工程師確診。

鴻海科技集團發給中央社的聲明證實，印度廠區已有同仁在接受聚合(酉每)連鎖反應（PCR）等兩種不同檢測後呈現陽性，在員工安全為第一優先前提下，公司已安排確診同仁到醫院隔離治療，相關廠區也依標準作業程序完成環境消毒殺菌。

鴻海科技集團表示，印度廠區目前仍維持營運狀態，並持續提供員工必要防疫物資與協助，同時也隨時配合當地政府政策應對未來疫情變化。

根據當地業界人士透露，如果加上鴻海在清奈的協力廠，甚至有高達100名中國籍工程師確診，但這項消息並未獲得官方消息來源確認。

消息來源告訴中央社記者，由於坦米爾那都省新政府擔心，若強制鴻海關閉清奈蘋果產線廠區，將對經濟和生產造成衝擊，因此並未要求鴻海暫時關閉廠區，鴻海在清奈蘋果產線的廠區仍正常運轉。

而緯創在發現3名台籍幹部確診後，立即通報當地政府後，按照標準防疫程序關閉廠區5天進行消毒，趁此時間全面對員工進行篩檢，並準備帶所有員工接種疫苗。

印度手機相關產業界人士認為，雖然目前蘋果兩家在印度的重要供應鏈大廠在疫情衝擊下，並未對生產造成重大衝擊，但由於宵禁和防疫限制規定，仍對生產人力和正在進行的擴充產能工程造成影響，若印度的武漢肺炎疫情仍無法控制，甚至可能再度實施全國封鎖，對蘋果在印度的供應鏈發展還是不利。

根據統計，印度昨天單日新增超過40萬起武漢肺炎病例，僅比前一天稍降，由於醫療資源匱乏導致許多病患無法就醫而死亡，昨天單日死亡人數衝破4000人大關，達到4191人；武漢肺炎病例累計達2188萬餘例，累計死亡人數達23萬8265人。1100508

(中央社)