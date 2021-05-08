安以軒4年前和身家百億的澳門德晉集團CEO陳榮煉結婚，生下一子「66」後，去年又生下女兒「娃寶」，升格為二寶媽的她，昨(7日)發文透露首度要離開兩個小孩去工作，看到兒子貼心送上母親節卡片，讓她一度感動淚崩，直說：「我已經是大人了，不能再依賴孩子們」。另有網友拍到她現身機場照片，可見穿著短褲的她秀出一雙極細鉛筆腿，狀態依舊好的驚人。

去年有週刊報導，稱陳榮煉對前妻跟女兒很大方，送女兒遊艇，還分2成股份給女兒，事隔三月後，安以軒透過工作室發表聲明，強調關於「安以軒老公二婚曾送前妻母女遊艇」等報導均屬不實內容，該媒體已經下架文章，也警告其他自媒體勿再繼續轉發，安以軒本人寫下：「不用多說！也不必解釋！不好意思吃瓜群眾可以集體退下了！不送啦」。

安以軒育有一子一女。（圖／翻攝自安以軒微博）

安以軒發文。（圖／翻攝自安以軒微博）

去年10月安以軒生下女兒，集滿「好」字，她坐月子期間也首度開通IG帳號，隨後分享跟好友關穎聚會照片，可見剛生產後的她有些微微幸福肥，但整體狀態依舊相當美麗，白皙緊緻的皮膚與先前無異，而安以軒透露，懷第二胎完全是驚喜，感謝老天爺給她一加一的幸福，之後不會再生，宣告封肚。

網友分享安以軒機場照片。（圖／翻攝自Rabbit每日爆料微博）

安以軒昨發文說兒子1歲10個月、女兒6個月大，從開始當媽媽這22個月來自己沒有片刻離開過孩子，但因為最近接工作，必須離開小孩三天兩夜，出門前收到兒子做的母親節禮物，看著兒子一天一天成熟長大，讓她激動哭了，忍不住又抱又親兩個小孩，才依依不捨離開，出門後還不斷提醒自己已經是大人了，要更學會獨立，引來網友說：「66好可愛，畫的真好」、「姐姐終於出來工作了，加油」、「兩寶媽咪母親節快樂」。

(中時新聞網)