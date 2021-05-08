母親節前夕，新北市金山區公所於今（8日）舉辦區級模範母親表揚活動。（金山區公所提供）

母親節前夕，新北市金山區公所於今（8日）舉辦區級模範母親表揚活動。（金山區公所提供）

母親節前夕，新北市金山區公所於今（8日）舉辦區級模範母親表揚活動。（金山區公所提供）

母親節前夕，新北市金山區公所於今（8日）舉辦區級模範母親表揚活動，因受疫情影響，實施全程戴口罩、量體溫和實名制登記等措施。今年表揚活動取消餐敘，區公所改變作法發揮創意巧思，將媽媽打造成高貴典雅的女王，俏麗的紅色披風加上金光閃閃的皇冠，每位媽媽閃耀動人且氣場十足。

區公所特邀國內知名六藝劇團帶來感人的精采好戲《幸福你我他》，與媽媽們共度5月溫馨時刻，議員白珮茹、周雅玲、張錦豪、廖先翔、立委賴品妤服務處代表及里長們亦到場同樂，新北市市長侯友宜特別指派水利局副局長楊宗珉到現場一起向所有媽媽致上最高敬意。

金山區長廖武輝表示，辦理區級模範母親表揚活動是為了讓媽媽們得以暫時卸下重擔，與家人共享榮耀。特別準備貼心小禮物熱敷墊及泡腳機，舒緩媽媽的疲勞痠痛，也能在天氣轉涼時帶給她們溫暖，展現滿滿的心意。

金山區公所表示，今年區級模範母親有王美娥、朱黃琴瑟、郭吳寶蓮、張吳女娘、張麗妙、黃秀燕、賴許秀美、嚴李美嬌、嚴鄭粉及鐘李淑樺等10位代表。

當中市級模範母親是朱黃琴瑟，其從小學習父親熱心服務的精神，在里民大會、老人共餐等許多社區活動上都會看到她的身影。琴瑟媽媽熱心公益的精神代代傳承，她的長子－朱陳旺里長繼承她樂天助人的精神，擔任本區萬壽里里長，繼續為鄰里、社會盡一份心力。

母親是家庭中不可或缺的存在，在子女們遇到困難和挫折時，總是給予關懷和幫助且不求回報。感謝每位母親為家庭的付出和對社會的貢獻，在這一年一度屬於母親的日子，提前祝福所有媽媽們「母親節快樂」。

(中時 )