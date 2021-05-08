新北市中和區公所於中和市民活動中心舉辦「中和區110年模範母親表揚大會」。（中和區公所提供）

新北市中和區公所於中和市民活動中心舉辦「中和區110年模範母親表揚大會」。（中和區公所提供）

新北市中和區公所於中和市民活動中心舉辦「中和區110年模範母親表揚大會」。（中和區公所提供）

新北市中和區公所於中和市民活動中心舉辦「中和區110年模範母親表揚大會」。（中和區公所提供）

新北市中和區公所於中和市民活動中心舉辦「中和區110年模範母親表揚大會」，由區長賴俊達代表市長侯友宜頒贈模範母親牌匾，與51位模範母親及各級民意代表合影留念，參與人員約計600人。

活動中播放每一位模範母親的溫馨剪影，讓母愛的故事永續傳頌。今年公所貼心安排「卡片傳情」孝親活動，由子女獻上「愛的小卡」感謝母親的養育恩情，為母親按摩辛勞的雙肩，全家和樂融融場面溫馨感人。

今年的模範母親，除了傳統的慈母，用一己之力堅忍呵護整個家庭，還有新住民媽媽飄洋過海，來臺落地生根奮鬥的過程，更有單親媽媽一肩扛起家庭重擔，堅忍刻苦，縮衣節食獨自養育著孩子;還有不斷創造自我生命價值，兼顧家庭及事業的新時代好媽媽。

今年接受表揚的51位模範母親，每位媽媽背後都有一段偉大、動人的故事。其中年紀最長是94歲的游招根媽媽，雖然身為童養媳仍孝順的為養母分憂解勞並撫養年幼的弟弟，偉大的母愛孝行值得為人子女孝順與社會稱道。

中和區長賴俊達表示，母親是影響孩子最重要、最深遠的人，母親們的言行舉止，透過身教言教傳遞給下一代，豐富及深化子女的德性與素養，對社會教化影響深遠，母親一生為家庭無私奉獻與犧牲，圓滿了整個家庭，孕育傑出成功的下一代，為社會做出無聲的貢獻。於母親節前夕，記得向自己親愛的母親說聲：「媽媽，我愛您，母親節快樂！」

中和區51位模範母親如下：呂青茹、杜吳莉麗、張林秀麗、徐宜妹、施王桂、游生子、魏華英、胡盈姍 、葉美女、許林麗琴、陳素梅、呂素蘭、林玉華、彭敏妹、楊美瓊、蔡麗秋、林秀鑾、邱尾玟、任吳菊英、曾愛津、管劉鳳娥、田秀過、張王美秀、李雪雲、翁美雪、夏明華、周陳秋香、沈曾金美、楊水治、陳余素琴、余吳阿雲、李曾樹桃、戴小璉、羅陳淑惠、洪吳水連、謝周照英、許桂美、舒杜紅柿、林王梅英、陳楊阿照、徐秀梅、田張紫卿、連羅秀美、郭錦切、吳胡梅、游招根、許游靜子、簡金蘇、范邱寶貝、陳妧、王建。

(中時 )