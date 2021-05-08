日前，臉書社團「路上觀察學院」有網友貼出一張台中高空奇景，並表示「為什麼都是Motel，可是他們家的比較好玩」，原來該汽車旅館直接在外牆上，蓋了一座貌似能從7樓通往6樓的紅色空中滑水道，奇葩設計隨即引發網友熱議，不過怎麼說該滑水道都位於半空中，讓人不禁有安全疑慮，因此昨（7）日台中市都發局特別前去了解，初步判定該設施違法，應立刻拆除。

台中一家摩鐵外牆上獨特設施引發網友熱議。（圖／臉書_路上觀察學院）

透過臉書社團「路上觀察學院」網友張貼的照片可以得知，這棟位於台中好市多附近，目測7層樓高的摩鐵建築，外牆居然硬生生掛著一道紅色溜滑梯，而且看起來能便利房客從7樓一路溜到6樓另一側，可空中奇想的設計，不免讓人擔心有安全問題，因此根據《東森新聞》報導，台中市都發局得知後，已赴現場勘驗，發現該建物一開始根本沒有滑水道設計，實屬違法，應立即拆除。

不過面對這讓人摸不著頭緒的詭異空景，網友則是聯想不斷，紛紛腦補留言「小三專用道？」「這完全符合偷吃逃生路線」、「真的是滑進摩鐵」、「你老婆來了，快從溜滑梯滑走」，又該滑水道畢竟是違章建築，空中設計看起來就超危險，因此也有不少人直言「這支撐感覺真可怕！」

(中時新聞網)