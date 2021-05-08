40歲林姓私立大學教授，與38歲女教授發生婚外情，日前女教授希望分手，林男上月底前往對方家中求復合遭拒，林為此失控暴走，隨手拿起筆電砸向對方，女教授左眼被砸傷，造成水晶體移位，呈現近失明狀況，目前只能看見弱光，警方7日逮捕林，依傷害罪將他送辦。

警方調查，林與另間私立大學的女教授發生不倫，雙方曾暗中交往多年，4年多前女方決定分手，但男方不肯，不斷試圖挽回。4月22日晚間7時許，林又前往女方北市住家，再度要求復合但被拒絕，林隨後暴走抓狂，隨手拿起桌上的筆電砸向女教授，女方因閃躲不及，左眼竟遭嚴重砸傷，眼眶出血、骨折，水晶體也移位，痛得倒地哀嚎。

林姓教授見狀，嚇得連忙報警，女教授送醫治療後，因受創甚深，目前左眼只能看到微光，近乎失明，必需進行漫長的恢復手術，30日氣得前往警局提告殺人未遂。

林姓教授經通知，以課業繁重為並未到案，警方7日前逮人，林警訊時坦承錯手傷害對方，懊悔表示是一時衝動，警訊後被依傷害罪移送法辦。

(中時 )