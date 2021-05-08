美國國務卿布林肯（Antony Blinken）7日發表聲明，呼籲「世界衛生組織」（WHO）領導階層應採取適當行動，讓台灣以觀察員身分參與本（74）屆「世界衛生大會」（WHA），並強調沒有正當理由繼續將台灣排除在WHA外。外交部對布林肯國務卿一再公開為我國聲援，鼎力支持台灣參與WHA的立場表達誠摯感謝。

外交部指出，美國對台灣參與WHO的關心與支持從未停歇，本年對我國國際參與的支持力道更勝以往，除布林肯國務卿以發布正式聲明的方式親自為我執言外，美國國會也多次以社群媒體串連、聯名致函、通過法案及公開發言等方式支持台灣參與本年WHA，充分發揮協調各國挺身為我國發聲的領頭羊角色。

外交部感謝美國政府、國會乃至人民對於台灣參與世界衛生組織堅定不移的支持與鼎力相助，也誠摯歡迎更多國家與台灣一起努力，超越政治，共同守護全人類的健康安全。

(中時 )