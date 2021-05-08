監視器拍下男子可疑身影。（民眾提供／曹婷婷台南傳真）

學生在Dcard流傳「大學世界怪客出沒！務必當心」。（摘自Dcard）

近日台南某大學Dcard流傳「大學世界怪客出沒！務必當心」，學生議論深夜常見一名詭異男子四處查看每間房門鎖、跑到頂樓窺視等，住戶也調出監視器畫面，提醒附近租屋學生及住戶注意，歸仁警分局網路巡邏發現，埋伏數日，8日凌晨發現李嫌利用租屋學生以門禁磁卡開門，趁隙進入社區中庭，當場逮捕，全案依妨害自由罪嫌移送台南地檢署。

歸仁警分局指出，文賢派出所員警調閱監視器鎖定李嫌後，多日埋伏，8日凌晨發現李嫌將機車停於社區外機車停車區後，再利用租屋學生以門禁磁卡開門時，趁隙進入該社區中庭，遭警方逮捕。

分局長洪頂力表示，社區安全有賴社區住戶守望相助，建立社區共同防衛觀念（如張貼告示或發傳單），警力有限民力無窮，民眾要去除自掃門前雪的觀念，若發現左鄰右舍、或上下樓層有異狀或可疑人，避免與犯嫌正面衝突，更忌以武器攻擊，建議暗中觀察犯嫌面貌特徵，並打110報案，提供警方做為偵辦線索。

(中時 )