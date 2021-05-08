nothing but net for DOLLA pic.twitter.com/5WU959DNpx — Portland Trail Blazers (@trailblazers) May 8, 2021

前役還因背傷提前退場的「一眉哥」安東尼戴維斯，8日打出傷癒復出之後最佳表現，先發拿下36分、12籃板及5助攻優異表現，可惜湖人仍以101比106不敵地主拓荒者，除了跌到西區第7，可能要打附加賽窘境，更在本季對戰拓荒者落居1勝2敗劣勢。

湖人一開賽手感低迷，讓拓荒者趁機靠著利拉德、麥科倫等人火力拉開領先差距，甚至一度領先到14分之多，但到次節，安東尼戴維斯帶領卡魯索、波普等隊友逐漸追上，打完上半場，湖人追到55比59的緊張局面，比賽結果還很難說。

雙方下半場呈現互有領先局面，可是來到比賽最後關頭，利拉德又開始投進不講理三分球，幫助拓荒者擴大領先到7分，不過接下來安東尼戴維斯連拿4分，打到最後1分10秒，湖人追到97比100，雙方再次只剩一個球差距的緊張局面。

安東尼戴維斯最後49秒賞了拓荒者中鋒紐基奇麻辣鍋，湖人原本擁有追平最佳機會，可惜庫茲馬三分出手落空，湖人只能對利拉德犯規，利拉德接著兩罰俱中，卡魯索雖馬上放進兩分，麥科倫卻也兩罰俱中，就是不給湖人任何追上機會。

利拉德攻下全場最高38分，另有7助攻、4籃板、2抄截，麥科倫也有21分進帳，傷癒復出的鮑威爾19分，紐基奇與坎特各有10分；湖人除了安東尼戴維斯，卡魯索也有18分，波普17分，先發中鋒德拉蒙只拿4分，還提前犯滿畢業，根本毫無貢獻。

(中時 )