今年東京奧運會即將在7月23日到8月8日進行，而這次奧委會和主辦單位日本也是一個頭兩個大，因為全球新冠肺炎疫情並沒有消退現象，尤其日本當地確診人數也持續上升，讓奧運是否舉辦成為開幕前的最大問題，不過在外界議論紛紛之時，日本奧委會主席橋本聖子仍對外堅持奧運將照常舉辦，要大家不要再恐慌且相信奧運會停辦的消息，而一直到今天他們仍然堅持奧運會如期舉行。

但說到人民看法那可就大大不同了，畢竟人民並不是要獲利的那方，也因疫情在全球肆虐，所以許多人，包含日本當地居民都希望奧運能夠停辦，5月7日據外媒報導，一份呼籲中止東京奧運會的線上請願書自從發起以來，已獲得超過20萬人簽名連署，據悉該情願書是由曾競選東京都知事的律師發起，自5日以來正式蒐集簽名。請願書稱國際奧委會、殘奧委會、日本政府、東京都政府和東京奧組委正試圖強行舉辦奧運，上面寫說：「東京、日本國內及在世界各國新冠疫情仍未结束，奧運會本該是和平慶典，目前情況下舉辦將偏離本身理念，運動員們因所處國家疫情不同，備戰階段會出現不平等情況，即便到東京也會受嚴格防疫措施無法完整發揮實力。」

除此之外日本之前也取消了幾個縣市的公路聖火傳遞儀式，而在最近日本東京都、大阪府、京都也在4月25日到5月11日進入緊急狀態，另外據日本媒體報導還將有更多縣市會進入緊急狀態內，所以其實日本境內環境非常不安寧，原定17日參與廣島市聖火傳遞儀式的國際奧會主席巴赫(Thomas Bach)因當地疫情吃緊，恐將暫緩再度訪日行程，由於時機敏感，這也令各界認為，恐將助長質疑舉辦東奧的負面輿論。

不過也並非都是壞消息，因昨日國際奧委會宣佈與輝瑞和(BioNTech SE)公司達成共識，將提供來自世界各國奧林匹克和殘奧委員會運動員新冠肺炎疫苗，國家奧委會將與當地政府合作，據每個國家疫苗接種指南並與當地法規保持一致，以協調當地疫苗分佈狀況，並在7月下旬奧運開幕前完成2次疫苗接種，此消息一傳出或許能讓奧運選手和工作人員安心不少，但老百姓的反對意見是否會被動搖那可不一定了！

(中時新聞網)