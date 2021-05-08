行政院會日前通過首波組改草案，計畫新成立數位發展部，立法院司法及法制委員會日前審查「數位發展部組織法草案」，力拚本會期完成三讀。不過，前行政院長張善政、前經濟部長尹啟銘今痛批，數位發展部將會是災難，造成政府體制混亂；尹啟銘更炮轟，數位發展部設立是「人人有私心，個個要分贓」，難怪行政院先前會發生買牛肉麵及院長幫孫女買漫畫報統編爭議。

張善政指出，當初跟前高雄市長韓國瑜搭檔競選總統副總統時提出設立數位創新委員會，而不是設置數位發展部，原因在於過去台灣經濟建設重大發展，都是先有決策再執行，過程必須跨部會溝通協調，並非單一部會就能處理。

張善政舉例，若未來發展自動駕駛無人車，理論上是交通部及經濟部都有責任，但按照現行規畫，未來是否由數位發展部單一部會負責，還是要跨部會共同協助；另外，健保診斷導入數位科技，以後健保補貼請問是衛福部還是數位發展部要主責。

張善政認為，數位發展是跨部會共同科技基礎，當然是要由委員會協調，而不是光靠數位發展部，否則會造成政府體制混亂，現行數位發展部的規畫，只能說心有餘力不足。

尹啟銘也質疑數位發展部分工，目前傾向軟體歸數位發展部管理，硬體發展則是經濟部，請問手機裡面有軟硬體，這樣怎麼分工，這是什麼鬼話，按照現行組改規畫，會把一個國家產業發展完全破壞，這就是沒當過公務員的人搞出來的組織再造。

「數位發展部根本是災難！」尹啟銘說，數位發展部要從現有各部會單位抓人過去，再用一百個聘任人員，痛批是「人人有私心，個個要分贓」，而且聘用人員沒有受過公務員訓練，都是從行政官員做起，這就是先前會發生政院買牛肉麵報統編，行政院長蘇貞昌幫孫女買漫畫也用統編，若政府執意要設立數位發展部，那只能自求多福。

(中時 )