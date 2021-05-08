豐原慈濟宮8日提早慶祝母親節，現場吸引近500人共襄盛舉。（豐原慈濟宮提供／陳淑娥台中傳真）

大家拿著祈福卡進大殿前，誠心拜媽祖過爐。（豐原慈濟宮提供／陳淑娥台中傳真）

台中市豐原慈濟宮8日提早慶祝母親節，舉辦媽媽祈福三獻禮儀式，主委鄭文鑫表示，廟方特別製作媽祖賜福平安祈福金卡、壽桃、壽麵、平安水，贈送給參與祈福活動的媽媽與信徒。

媽媽祈福三獻禮儀式於9時30分登場，由軒豪樂團及葫蘆墩愛樂合唱團表演，一連串優美和諧的歌聲，吸引許多觀眾前來聆聽。

現場近約500人參與祈福，廟內外廣場人潮滿滿，更有四代同堂一起來。祈福儀式由慈濟宮主委鄭文鑫、委監、代表及來訪貴賓暨全體人員等陪同，全家大小一同向天上聖母豐原媽上香祈福，行三獻禮儀式。

鄭文鑫向所有媽媽們祝福母親節快樂、平安健康，他說，「有媽媽的地方就有愛，有母親的地方就是家」。媽媽是全世界第一個挺你的人，做子女的應當孝順父母，多陪陪父母親，感恩父母的栽培與養育之恩。

豐原慈濟宮舉辦媽媽祈福活動，製作了媽祖賜福平安祈福金卡、壽桃、壽麵、平安水，贈送給參與祈福活動的媽媽與信徒，讓媽祖賜福庇佑所有媽媽平安、健康、快樂，大家拿著祈福卡進大殿前，誠心拜媽祖過爐，祈求媽祖庇佑闔家平安、身體健康、事業順利、財源廣進、家庭幸福美滿。

(中時 )