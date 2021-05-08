39歲羅姓男子疑遭大浪襲擊，整個人被打入礁岩內。（海巡署提供／王志偉花蓮傳真 ）

39歲羅男被海巡署第九巡防區指揮部與當地消防局將溺者救起，已無生命跡象，送醫急救。（海巡署提供／王志偉花蓮傳真 ）

花蓮光復鄉39歲羅姓男子昨晚偕友人，前往台11線60K處的石門遊憩區，下海進行浮潛、釣魚，疑遭大浪襲擊，整個人被打入礁岩內，海巡署第九巡防區指揮部與當地消防局將溺者救起，已無生命跡象，詳細落海及死亡原因已報請檢察官調查及相驗。這也是近1個月當地石梯坪海域第2起溺斃案。

羅姓男子一行3人，昨晚到台11線60K處石門遊憩區，進行浮潛及釣魚，據了解，羅男從事浮潛時，疑遭大浪襲打入礁岩內，當同行友人發現時其呼吸管及面鏡均破裂損壞且無意識。

海巡署第九巡防區指揮部晚間21時58分接獲花蓮縣消防隊通報，派第六海巡隊、第一二岸巡隊石梯漁港安檢所、新社安檢所及第新社機動巡邏站人員趕赴現場實施救援，並通報豐濱消防分隊協處，抵達現場後海巡人員將溺者救起，救起時無生命跡象。

根據海巡人員表示，安檢所人員抵達現場時，該溺者已面部朝下，在海面載浮載沉，由於落海位置位於石梯坪激浪區救難風險高，但為搶救寶貴生命，海巡人員仍奮勇下水利用繩索及救生設備將其拖帶上岸，救起時由消防人員對溺者施予CPR(心肺復甦術)急救，隨即將溺者送往衛生福利部花蓮醫院豐濱分院，經急救後仍無生命跡象，詳細落海及死亡原因已由第一二岸巡隊司法小隊報請檢察官辦理後續調查及相驗事宜。

第九巡防區指揮部表示，本案為近1個月第2起於石梯坪發生溺水意外，呼籲民眾如遇海象不佳時，前往海邊遊憩千萬不可冒然下水並遠離風險海域，以免發生憾事。如民眾發現有危難狀況，均可撥打海巡署118免費服務專線，救援協助。

(中時 )