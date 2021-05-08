由於需求提升、缺櫃及塞港等因素，造成運價飆升，帶動貨櫃、散裝航運營收長紅，被外界戲稱，十年不開張，一開張賺十年，然而並非所有航運業者都受惠，目前油輪市場持續疲軟，最新運輸費率已跌至今年新低點，且第二季狀況持續惡化，油輪商DHT執行長Svein Harfjeld坦言目前陷入近30年來最糟糕的狀況。

American Shipper報導，印度、巴西新冠肺炎疫情再起，削減原油使用需求，導致原油商放緩開採力道，油輪載運量呈現下滑，DHT第一季營收與利潤雙雙下滑，EPS僅有0.07美元遠低於去年同期的1.71美元。

據數據顯示，最新油輪費率比上月調降75%，寫下今年新低，DHT執行長Svein Harfjeld在第一季財報會議上坦承，現在面臨30年來最糟糕的狀況。

同時DHT預估第二季油輪市場持續疲軟，旗下大型油輪有1/4的時間不必出航，產油國減少原油供給量，目前原油需求透過消耗庫存就能取得平衡。

另一家大型油輪船東Euronav第一季營收同樣不如預期，去年同期利潤達2.25億美元，今年大幅衰退至7100萬美元，年減68%。

儘管如此，執行長Hugo De Stoop對未來保持樂觀態度，強調目前並不算陷入困境，堅信若庫存減少、經濟復甦，市場對於油輪的需求就會恢復。

(中時新聞網)