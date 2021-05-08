據《國防新聞》報導，正當美國海軍正掙扎於過時設施的維修，而待修軍艦名單又大排長龍的同時；美國跨參眾兩院的共和與民主黨派議員提出總金額高達250億美元(約新台幣7,040億元)造船廠振興案，將注入美國公私造船廠，修復船廠並帶美國回到往日海上強權榮光。目前案子正等候參眾兩院辯論。

報導指出，這筆經費將支付海軍提出、總額高達210億美元的20年公立船廠資本重組計畫，剩餘40億美元則用於私人船廠艦隊的建造與維修。就在這份長達11頁的《造船廠法案》推出之際，美國總統拜登提出高達2.25兆美元的基礎建設，而共和黨則討價還價、提出5,680億美元的提案。

更細部的說，210億美元將投入加速海軍「造船廠基礎設施完善計畫」(Shipyard Infrastructure Optimization Program, SIOP)，以改善美國4大公共船廠。這4大公共船廠分別為維吉尼亞州的朴茨茅斯造船廠、緬因州凱特瑞造船廠、夏威夷珍珠港造船廠，以及華盛頓州的布雷默頓造船廠。自2018年以來，SIOP已花費18億美元。

其次，20億美元用於升級專門保養與維修海軍艦隊的商用修船廠、轉包商與供應商。目前全美主要修船廠約20座，分布於阿拉巴馬州、加州、佛羅里達州、夏威夷州、密西西比州、南卡羅萊納州、維吉尼亞州與威斯康辛州。

剩下的20億美元用於升級專門建造艦隊的商用造船廠、轉包商與供應廠。包括密西西比州的英格爾斯造船廠、阿拉巴馬州的奧斯塔美國分公司（Austal USA）、維吉尼亞州的紐波特紐斯造船廠、康乃狄克州與羅德島州的電船公司、緬因州巴斯鋼鐵廠（Bath Iron Works）、威斯康辛州的芬坎蒂尼馬里奈特海事造船廠（Fincantieri Marinette Marine）與加州的通用動力國家鋼鐵造船廠。

報導表示，所有的提案人全來自造船工業州，強調造船廠的經濟價值，修復船廠將大幅改善並支援興建大型艦隊，進而反制中國大陸成長中的海上野心。法案內容涵蓋造船廠基礎設施的改善、新船塢建設與其他項目，好讓海軍船廠能滿足該軍方的需求。透過《國防生產法案》，《造船法案》將持續且靈活地提供海軍部長資金，並可自行決定如何支出。

美海軍退役艦長罕醉克斯(Jerry Hendrix)分析，這項方案無疑會受到海軍與業界的歡迎，更能提升民間船廠建造大艦隊的能力。其表示，目前海軍根本沒有足夠的能力擴充艦隊，這也是為何預算增加，但海軍船艦數卻沒有明顯成長的原因。維吉尼亞級攻擊潛艦與勃克級驅逐艦的生產進度較原定落後6至12個月，儘管國會表達想添購更多類似艦艇，但依舊無法達成。

議員們認為，這項法案有助於海軍船廠已排定的現代化工程、保養與拓展等積壓以久的陳年問題，並以靈活運用資金來支持資本重組、商船隊維修與發展所需的其他投資。

議員們特別點名維吉尼亞的公私造船廠對強化國家安全的重要性，並表示該立法可確保美國水手、造船廠與維修單位擁有最新的工具、設備與設施，以支持海軍並隨時保衛國家。

民主黨籍主席韋克爾（Roger Wicker）在聲明表示，「當立法諸公思考如何改善國家的基礎建設時，扮演海軍艦隊基石的相關設施修復就該成為討論核心。國會現已採取重要措施並承諾打造大海軍；但我們的造船廠在興建296艘大艦隊上卻面臨困境，且明顯無法滿足355艦隊的維修，以及反制中國大陸、俄國與其他對手。是時候向我們海軍領導人伸出援手，提供需要的援助好讓下一世代的箭隊能夠成長與獲得維修」。

報導則分析，國會諸公砸大錢背後的思考，在於政府將與相關產業分攤費用。因為，如果不投注資金，企業未必進行諸如建立新的乾船塢等大規模資本投資。

論及船舶維修，日前海軍官員透露正重新擬定SIOP，並承認公共船廠無法滿足當前海軍艦隊的維修保養需求，更別提不斷擴張艦隊。海軍官員表示，正研究加速SIOP計畫5至10年得花多少錢。

甚至，2020年傳統基金會的研究報告直接點名海軍數個乾船塢根本無法維修現有艦隊。例如，相較於洛杉磯級攻擊潛艦，第5批次的維吉尼亞級攻擊潛艦艦身多出83英呎，導致能維修洛杉磯級的乾船塢，卻因為乾船塢的尺寸過短而無法維修維吉尼亞級攻擊潛艦。

國會議員認為，繼續拖延下去只會讓海軍的維修能量更形不足。根據2020年美國國會稽核處的研究報告，海軍的4大船廠由2015年至2019年僅完成75%的航艦與潛艦維修工程，因此可用之船的數量減少了。

美國國會預算處報告則建議，海軍可以聘顧更多的技工並將更多的維修業務轉移至民間船廠，以解決4大船廠潛艦維修任務延宕的問題。報告雖然沒有提到改善基礎設施，卻提到海軍SIOP計畫僅帶來5%的效率提升。

2020年12月，海軍軍令部長吉爾迪上將（Michael Gilday）承認乾船塢的不足，並表示SIOP已成為海軍高度優先項目；海軍也計畫每年投資10億美元給4大造船廠，來改善軍事建設備建設。其表示，這些乾船塢已有100多年的歷史，而海軍忽視太久。這項戰略決策將列為優先事項，並將資金投入有需要的地方；否則海軍將無法維持現有艦隊。

(中時新聞網)