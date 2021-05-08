杭州動物園的一隻豹於昨晚（7日）脱逃並進入附近居民住宅區，引發當地居民緊張及大陸網友討論，杭州動物園在第一時間否認後，卻在今天突然發布公告閉園。

大陸網友於5月7日晚上，在杭州金苑山莊附近拍到脫逃豹的蹤影，杭州市西湖區轉塘街道工作人員表示，疑似豹確實在富陽金苑山莊附近出現，該區雖和杭州野生動物世界相鄰，但是不確定這是否是在轉塘龍門坎村發現的那一隻。

龍門坎村的工作人員說，村民發現疑似豹出沒的山的另一邊就是富陽，金苑山莊位於富陽，距離杭州野生動物園不遠。澎湃新聞從知情人士處獲悉，昨晚出現在金苑山莊附近的疑似豹的貓科動物，確實為杭州野生動物世界出逃動物。地圖顯示該區與杭州野生動物世界相鄰。

今天早上，杭州野生動物世界突然發布關園公告，宣布因園區發生安全問題要及時處理，所以暫停開放。具體開放時間另行公告。已購票的遊客可全額退票。在發布公告的同時，杭州動物園​今早就讓在動物園內的春遊小學生團離園。由於杭州動物園此前第一時間否認豹脫逃，大陸網友呼籲應該咎責。

(旺報 )