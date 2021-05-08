圖為兼任民進黨主席的總統蔡英文。(資料照)

民進黨台北市黨部前評召趙映光之子趙介佑，因涉毒重創民進黨聲譽，陷入「染黑」風波。身兼民進黨主席的總統蔡英文昨(7日)在會議表態，「家裡不是沒有大人，我就是大人。」此話一出，國民黨前立委陳學聖今(8日)在臉書說，一句話看破虛實，自己喊「我是大人，我是主人」，這也表示周邊沒有人了。

依《中國時報》今(8日)報導，蔡英文昨親自召開各縣市暨勞工黨部主委會議，據轉述，蔡在會中對自家人引發的紛擾有感而發說，「民進黨沒大人，我就是大人，我會處理，有事好好說，又不是沒有辦法談」、「黨內有派系，但莫因競爭而摧毀了這個黨，別忘了大家還有更遠大目標，對外要團結，挺住台灣，「我不會讓黨回到2008年，我剛接任主席時的樣子。」

陳學聖8日在臉書指出，蔡英文昨召集民進黨各地方黨部主委開會，處理黑道入黨爭議，說了一句名言「家裡不是沒大人、我就是大人」，有點嚇到，「蔡英文若不懂江湖事，好歹也懂得點世間事，在一個人的日常，若孩子爭辯說，爸媽最疼我，通常就已是感覺被疼的少」。

陳學聖舉例，男女朋友向外人解說對方最愛我，通常應該已是感情不穩定、主管咆哮屬下你們聽誰的，通常應該已經快失勢了、江湖上真正的大哥，根本不用亮槍亮刀，只要使個眼色，不要說話，有人就皮皮剉，而在心理學上，最高的領導是「以德服人」，次之「以威懾人」，再差一點，也有嘍囉幫腔讚聲。

因此，陳學聖分析，「最最差的，才是自己喊『我是大人，我是主人』，表示周邊沒有人了！」

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(中時新聞網)